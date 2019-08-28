女歌手「尚恩曼德斯演出」狂滑手機被罵翻　爆氣回嗆⋯真相秒反轉　

記者蕭采薇／綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（簡稱：VMAs）剛剛結束，幕後花絮卻是餘波盪漾。女歌手海爾希（Halsey）在「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes）演唱甜蜜情歌《If I Can't Have You》時低頭狂滑手機，畫面曝光後引起網友熱烈討論。

▲尚恩曼德斯和女友卡蜜拉，在MTV音樂錄影帶大獎合體領獎。（圖／CFP）

尚恩曼德斯除了和女友卡蜜拉合體演出外，他其實在典禮開場後不久，就先上台演唱熱門歌曲《If I Can't Have You》。不過卻有網友曝光現場影片，曝光女歌手海爾希當時在台下低頭狂滑手機，因而引起許多尚恩曼德斯粉絲不滿。認為同樣身為歌手，認為海爾希的行為相當不尊重演出者。

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▲尚恩曼德斯演出時，海爾希被指在台下狂滑手機。（圖／達志影像／美聯社）

不過海爾希也迅速在推特為自己澄清，她似乎是有點動怒表示：「可以停止說我在尚恩演出時一直看手機了嗎？當時我是傳簡訊給我也在現場的媽媽，確定她是不是已經安全進場！而已，我也有跟著跳舞！」

NOT HALSEY TWEETING DURING SHAWN’S PERFORMANCE. pic.twitter.com/DVGzx5sJ0S — ramón misses the jonas brothers ♡ (@taeilspin) August 27, 2019

接著也有人跳出來為海爾希澄清，表示其實她真的有跟著尚恩曼德斯的歌聲起舞，只是那段滑手機的影片不斷被轉發，因而產生了誤會。更有人緩頰表示，海爾希和尚恩曼德斯一直都是關係很好的朋友，哪來「不尊重」之說。

▲海爾希爆氣澄清，當時只是在確認媽媽有沒有順利進場。（圖／翻攝自推特）