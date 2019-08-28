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潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗

記者吳睿慈／綜合報導

南韓少女時代成員潤娥影視歌三棲，她2017年以電影《機密同盟》躍升上大螢幕，2019年終於迎來第一部電影女主角作品《極限逃生》（韓譯：EXIT），在韓上映25天內突破800萬人次觀看。電影30日即將在台播映，她與男主角曹政奭特地向台灣觀眾問好，「請大家多多支持《極限逃生》！」

▲▼潤娥、 曹政奭 極限逃生高空逃生。（圖／車庫提供）

▲▼潤娥、 曹政奭高空逃生，緊張又刺激。（圖／車庫提供）

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▲▼潤娥、 曹政奭在電影裡高空逃生，緊張又刺激。（圖／車庫提供）

《極限逃生》於全台舉行北、中、南保命特映場，觀眾反應熱烈，紛紛表示「心臟數度跟著跳超快，但又好好笑，好喜歡這部片」、「超好看的求生片，好幾度太緊張，手心狂冒汗」，電影雖是災難片，但節奏快速、劇情幽默，大獲好評，藝人丫頭也表示：「我跟Apple一直手捏緊緊，看完後很想開始學攀岩了！」

▲▼潤娥、 曹政奭 極限逃生高空逃生。（圖／車庫提供）

▲曹政奭曾經大學考3次沒過。（圖／車庫提供）

▲▼潤娥、 曹政奭向台灣粉絲問好。（圖／車庫提供）

▲潤娥、 曹政奭向台灣粉絲問好。（圖／車庫提供）

曹政奭在電影裡飾演失業「魯蛇」，現實生活中，他也有類似經驗，「我大學重考三次，所以很羨慕同齡朋友先考上大學後，能去宿營、享受快樂的大學生活。當時跟那些朋友見面時，他們都會拍拍我的肩膀，我內心其實感到很難過。」所幸他個性很樂觀，邊打工賺生活費，邊準備考試，最後如願以償。他也與潤娥一起錄製影片跨海向台粉問好「我們倆在劇中試圖逃出被不明毒氣壟罩的城市，這是部描繪緊急狀況的作品。能令人感到痛快刺激的災難逃生片《極限逃生》。」

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極限逃生, 潤娥, 曹政奭

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