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許瑋甯又霸佔麥克風！　揪李玟「嗨唱+熱舞」爽喊：圓夢了

記者翁子涵／台北報導

CoCo李玟27日到Hit Fm聯播網「翹班DJ」GJ蔣卓嘉節目探班，宣傳《You & I 經典全紀錄》新歌加精選輯，新歌《You & I》正好是GJ蔣卓嘉替李玟譜寫的，2人再次相見格外開心，蔣卓嘉感動地說：「10年前我只是一個在台下聽CoCo唱歌的人，10年後我可以有這個榮幸，在CoCo的演唱會聽她唱我寫的歌！」

▲李玟和許瑋甯合唱新歌。圖／Hit Fm聯播網提供）

▲李玟和許瑋甯合唱新歌。圖／Hit Fm聯播網提供）

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李玟也大讚蔣卓嘉：「你很厲害，你害我哭了！」她表示這首歌寫進她心坎裡，透露通常在聽Demo時，只要30秒就能決定這首Demo是不是她想要的，當李玟一聽到《You & I》，就被旋律和歌詞所感動，眼淚也跟著掉下來。

▲許瑋甯驚喜探班李玟。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲許瑋甯驚喜探班李玟。（圖／Hit Fm聯播網提供）

當2人聊的正開心時，在李玟新歌《斷了》MV飾演女主角的許瑋甯，突然帶著花束驚喜現身，讓C李玟嚇喊：「Oh My God！」2人開心擁抱，李玟更幽默地虧許瑋甯：「妳是要來唱歌的嗎？」原來李玟有看到許瑋甯在周興哲演唱會上唱她的歌，大讚許瑋甯很有舞台魅力。

▲李玟被蔣卓嘉的創作所感動。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲李玟被蔣卓嘉的創作所感動。（圖／Hit Fm聯播網提供）

GJ蔣卓嘉邀請她倆合唱《美麗笨女人》，讓許瑋甯開心說：「真是何德何能！居然可以跟我的偶像這麼近距離合唱，完全是圓夢！」唱不過癮的兩人，又合唱新歌《斷了》，她還邀李玟一起熱舞《Sunny Day》，李玟笑說：「許瑋甯能唱又能跳，應該快點發片」，承諾許瑋甯發專輯有什麼需要都能儘管跟她說。
 

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