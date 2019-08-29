ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘獎「跨領域對決」　蕭敬騰林宥嘉《聲林》奇兵竄出

記者許逸群／台北報導

第54屆金鐘獎28日宣布入圍名單，就綜藝節目的部分來說，無論是吳宗憲領軍的老字號節目《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》、胡瓜的《歡樂智多星》，或是年輕一輩的浩角翔起，甚至是來勢洶洶的《聲林之王》，類型相當多元，值得一提的是，入圍的要嘛是金鐘熟面孔，不然就是首次主持的「歌手」或「演員」。

►更多第54屆金鐘獎相關新聞

▲《綜藝玩很大》近來飛往日本福島錄影。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》IG）

請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲領軍《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》IG）

吳宗憲領軍《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》兩團隊陣容入圍金鐘多次，今年《大熱門》雙料入圍，《玩很大》雖然KID當兵去，但吳宗憲與黃鴻升聯手仍入圍「益智及實境節目主持人獎」，與女兒吳姍儒主持的《小明星大跟班》也有入圍本屆「綜藝節目獎」，可說是相當稱職的母雞帶小雞，當然，吳宗憲本人對節目的熱愛與拚勁也是從來不曾懈怠的。

▲《一呼百應》吳姍儒。（圖／公視提供）

▲《一呼百應》黃子佼與吳姍儒。（圖／公視提供）

雙料入圍的人不少，身為本屆金鐘獎主持人的黃子佼（佼佼）向來也是金鐘常客，與老友卜學亮《超級同學會》入圍「綜藝節目主持人獎」，與吳姍儒主持的益智節目《一呼百應》也入圍「益智及實境節目主持人獎」。難能可貴的是，名師出高徒，被譽為新生代主持接班人的Lulu，則是以《聲林之王》與《綜藝大熱門》同時入圍「綜藝節目主持人獎」

▲▼《綜藝新時代》浩角翔起。（圖／民視提供）

▲▼《綜藝新時代》與《台灣金頌》。（圖／民視提供）

▲▼《台灣金頌》。（圖／公視提供）

中生代的部分，浩角翔起揮別「翔忻事件」，搭檔主持的《綜藝新時代》入圍「益智及實境節目主持人獎」，浩子與另一位阿翔「乱彈阿翔」還以《台灣金頌》入圍「綜藝節目主持人獎」。不僅是乱彈阿翔，這次「跨領域」入圍主持人的還真不少，包含蕭敬騰、林宥嘉、楊貴媚與張軒睿等人都是。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王》林宥嘉、Lulu與蕭敬騰。（圖／記者林敬旻攝）

昔日的「省話一哥」蕭敬騰在金曲獎後被看見主持功力，與林宥嘉、Lulu搭檔擔任ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王》導師與主持人，3人在節目中各司其職的控管流程與發揮主持功力，既有專業的講評也有感性的時刻，一連入圍為「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」與「節目創新獎」，在綜藝類別中呼聲相當高。

▲▼楊貴媚、張軒睿、索艾克公視《阮三个》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張軒睿、楊貴媚與索艾克用親民、自然的態度錄製節目。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚與張軒睿、SOAC主持實境節目《阮三个》，3人皆非主持人或綜藝咖出身，但在錄製過程中，享受經營民宿的各種愉悅與心情，無論是與來賓或是菜市場的大嬸都擁有良好的互動，獲得評審給予入圍的青睞與肯定。

本屆綜藝類入圍名單一字排開競爭激烈，包含吳宗憲、黃子佼、胡瓜與曾國城等都是金鐘獎老鳥，主持功力備受肯定。但「跨領域」的蕭敬騰、林宥嘉、楊貴媚、張軒睿與乱彈阿翔也不是省油的燈，究竟誰能奪下金鐘獎座沒人說得準，仍得等到10月5日頒獎典禮才能見真章了。

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

推薦閱讀

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果

旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金鐘獎, 金鐘54, 第54屆金鐘獎, 聲林, 聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《與惡》陳妤蘭嶼放假狂收「安慰訊息」暖哭了：怕我去死吧
  2. 熬了九年終被看到！《一袋女王》首入圍　曾國城感謝「福星」加持
  3. 金鐘獎「跨領域對決」　蕭敬騰林宥嘉《聲林》奇兵竄出
  4. 旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果
  5. 日版《101》開跑！第四季「他」被看好C位出道　網神解：看看《偶像練習生》
  6. 玖壹壹慶成軍10年開唱　公布嘉賓是他們！
  7. 蕭敬騰林宥嘉奉獻《聲林》　Lulu綻放溫暖為選手當後盾
  8. 《教父》第1、2集「台灣重新上映」　只有8家電影院才有
  9. 温貞菱罕見低胸「雪白北半球」辣爆！首映會驚現「超大咖男神」
  10. Ashly冷戰獨自出國「3天沒消息」！尼克罕見喝酒爆氣：X　第4天結局逼哭網

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366