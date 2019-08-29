金鐘獎「跨領域對決」　蕭敬騰林宥嘉《聲林》奇兵竄出

記者許逸群／台北報導

第54屆金鐘獎28日宣布入圍名單，就綜藝節目的部分來說，無論是吳宗憲領軍的老字號節目《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》、胡瓜的《歡樂智多星》，或是年輕一輩的浩角翔起，甚至是來勢洶洶的《聲林之王》，類型相當多元，值得一提的是，入圍的要嘛是金鐘熟面孔，不然就是首次主持的「歌手」或「演員」。

►更多第54屆金鐘獎相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲領軍《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》IG）

吳宗憲領軍《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》兩團隊陣容入圍金鐘多次，今年《大熱門》雙料入圍，《玩很大》雖然KID當兵去，但吳宗憲與黃鴻升聯手仍入圍「益智及實境節目主持人獎」，與女兒吳姍儒主持的《小明星大跟班》也有入圍本屆「綜藝節目獎」，可說是相當稱職的母雞帶小雞，當然，吳宗憲本人對節目的熱愛與拚勁也是從來不曾懈怠的。

▲《一呼百應》黃子佼與吳姍儒。（圖／公視提供）

雙料入圍的人不少，身為本屆金鐘獎主持人的黃子佼（佼佼）向來也是金鐘常客，與老友卜學亮《超級同學會》入圍「綜藝節目主持人獎」，與吳姍儒主持的益智節目《一呼百應》也入圍「益智及實境節目主持人獎」。難能可貴的是，名師出高徒，被譽為新生代主持接班人的Lulu，則是以《聲林之王》與《綜藝大熱門》同時入圍「綜藝節目主持人獎」

▲▼《綜藝新時代》與《台灣金頌》。（圖／民視提供）

。

中生代的部分，浩角翔起揮別「翔忻事件」，搭檔主持的《綜藝新時代》入圍「益智及實境節目主持人獎」，浩子與另一位阿翔「乱彈阿翔」還以《台灣金頌》入圍「綜藝節目主持人獎」。不僅是乱彈阿翔，這次「跨領域」入圍主持人的還真不少，包含蕭敬騰、林宥嘉、楊貴媚與張軒睿等人都是。

▲《聲林之王》林宥嘉、Lulu與蕭敬騰。（圖／記者林敬旻攝）

昔日的「省話一哥」蕭敬騰在金曲獎後被看見主持功力，與林宥嘉、Lulu搭檔擔任ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王》導師與主持人，3人在節目中各司其職的控管流程與發揮主持功力，既有專業的講評也有感性的時刻，一連入圍為「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」與「節目創新獎」，在綜藝類別中呼聲相當高。

▲張軒睿、楊貴媚與索艾克用親民、自然的態度錄製節目。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚與張軒睿、SOAC主持實境節目《阮三个》，3人皆非主持人或綜藝咖出身，但在錄製過程中，享受經營民宿的各種愉悅與心情，無論是與來賓或是菜市場的大嬸都擁有良好的互動，獲得評審給予入圍的青睞與肯定。

本屆綜藝類入圍名單一字排開競爭激烈，包含吳宗憲、黃子佼、胡瓜與曾國城等都是金鐘獎老鳥，主持功力備受肯定。但「跨領域」的蕭敬騰、林宥嘉、楊貴媚、張軒睿與乱彈阿翔也不是省油的燈，究竟誰能奪下金鐘獎座沒人說得準，仍得等到10月5日頒獎典禮才能見真章了。