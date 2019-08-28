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第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」

記者蕭采薇／綜合報導

以漫威漫畫改編的系列電影《刀鋒戰士》，在90年代紅極一時，更捧紅男主角衛斯理史奈普（Wesley Snipe）。如今已經57歲的衛斯理史奈普（Wesley Snipes），近日造訪南韓，被問到退休後的願望時，他的答案讓現場人都笑翻。

「刀鋒戰士」衛斯理史奈普。（圖／翻攝自網路）

▲漫威第一代「刀鋒戰士」衛斯理史奈普。（圖／劇照、翻攝自網路）

衛斯理史奈普近日為「2019忠北國際武藝動作電影節」造訪南韓，也是事隔10年後重遊舊地。身為動作演員，更曾經是「漫威英雄」的他，在記者會上被問到退休計畫時，衛斯理史奈普開玩笑地說：「退休的話，我的夢想就是成為防彈少年團（BTS）的伴舞。」

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▲▼防彈少年團（BTS）美國告示牌音樂獎頒獎典禮Billboard Music Awards。（圖／CFP）

▲防彈少年團在美國人氣高，圖為參加告示牌音樂獎頒獎典。（圖／CFP）

巨星的幽默立刻引來現場一片笑聲，也在網路上成為話題，不少人都開玩笑勸退表示：「防彈少年團的舞蹈強度高，跳起來非常累，建議三思。」

▲▼防彈少年團（BTS）美國告示牌音樂獎頒獎典禮Billboard Music Awards。（圖／CFP）

▲網友勸退衛斯理史奈普，表示防彈少年團強度高、很辛苦。（圖／CFP）

事實上，衛斯理史奈普飾演的「刀鋒戰士」是第一個真正在票房上有所斬獲的黑人超級英雄，事隔20年後，漫威也宣佈將重起拍攝計畫，將由以《月光下的藍色男孩》、《幸福綠皮書》兩度獲得奧斯卡金像獎最佳男配角的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali)）飾演。

第89屆奧斯卡頒獎典禮紅毯馬赫夏拉·阿里（Mahershala Ali）。（圖／路透社）

▲兩度帶回奧斯卡小金人的馬赫夏拉阿里，是新一代「刀鋒戰士」。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透供《ETtoay東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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防彈少年團, BTS, 刀鋒戰士, 衛斯理史奈普, Wesley Snipes

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