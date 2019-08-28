記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星姜潮因演出《小時代》席城一角爆紅，後與女星麥迪娜因一起參演《幻城》擦出愛火，兩人於5月結婚並產下一子，時常在微博上分享一家三口日常。他28日曬出與兒子的合照，溫馨喊話寫下一段祝福的文字，也曝光了兒子的名字，意外令粉絲驚喜「寶寶撞名南韓人氣偶像」！

▲姜潮與麥迪娜於5月迎來兒子出生，一家三口幸福模樣羨煞眾人。（圖／翻攝自姜潮微博）

日前麥迪娜透過節目大方分享了生產過程，她在生產過程中激烈宮縮、疼痛無力，老公全程陪在身旁，緊緊握住她的手，不斷加油打氣，僅一個多小時便順利產下兒子，升級為3口之家後，不時透過微博分享家庭，20日更發表了一首《寶寶之歌》獻給兒子，是不少人眼中的模範夫妻。

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▲姜潮與麥迪娜發表了歌曲《寶寶之歌》獻給兒子。（圖／翻攝自姜潮微博）

姜潮28日PO出趴著與兒子對視的父子合照，並寫下：「丹尼爾來到地球觀察的第100天，願未來有更多的愛圍繞你。」引來粉絲留言「所以是姜丹尼爾？」、「這個名字注定了他的不平凡」、「當紅C位小嬰兒」，也有網友稱讚「小小年紀就有著俏挺的鼻子，未來顏值一定很高！」、「爸爸帥媽媽美，寶寶以後不得了啊」。

▲姜潮在微博PO出與兒子合照，並透露了兒子的名字是「丹尼爾」。（圖／翻攝自姜潮微博）