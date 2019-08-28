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49歲工藤靜香辣穿比基尼！極細帶緊綁　「0贅肉小腹+堅挺翹臀」打趴嫩妹

記者阮巧雯／綜合報導

49歲日本女星工藤靜香和46歲日本男神木村拓哉雙方都熱愛衝浪，兩人浪漫姐弟戀也迅速加溫發展，交往1年多在2000年奉子成婚，產下一女木村光希現年16歲，一家3口神仙顏值，羨煞不少人。她27日在IG分享比基尼照，姣好身材完全看不出來已經快50歲，不少網友都直呼：「身材太好了！」

▲▼木村嫂工藤靜香49歲身材依舊緊緻姣好。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

▲▼工藤靜香49歲身材依舊緊緻姣好。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

▲▼木村嫂工藤靜香49歲身材依舊緊緻姣好。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

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照片中，工藤靜香一身健康小麥肌配上黑色比基尼性感破表，就算泳衣極細帶緊綁，緊緻身材依然看不到任何贅肉，平坦小腹、纖細四肢和堅挺翹臀讓人看得如癡如醉。她配圖PO文感嘆道：「40幾歲的最後一個夏天，真是一瞬間的事呢，50幾歲的最後一個夏天還拍泳裝寫真就不可能了哈哈。」

▲▼木村嫂工藤靜香49歲身材依舊緊緻姣好。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

▲不少網友表示猛一看，還以為是工藤靜香16歲的女兒木村光希。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

但工藤靜香保養得宜的絕美身材讓粉絲看了紛紛留言大讚：「身材還是超緊緻的」、「猛一看以為是妳女兒」、「還是超級性感呀」、「期待妳明年依舊美麗的比基尼照」。

▲▼工藤靜香年輕時。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

▲工藤靜香年輕時曾是日本玉女偶像。（圖／翻攝自IG／kudo_shizuka）

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