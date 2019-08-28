獨家／蔡昌憲約滿走人「離開柴智屏」　月收百萬自立門戶

記者洪文／台北報導

「偶像劇之母」柴智屏過去10年來製作《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》等電影屢創票房佳績，帶動片中演員走紅，堪稱明星製造機。近年來旗下藝人柯震東、賴雅妍相繼約滿出走，《ETtoday》接獲獨家消息，蔡昌憲經紀約滿，目前自立門戶，並專心經營副業酒吧，消息已獲「群星瑞智」證實，彼此關係像是家人一樣，未來還是會互相幫忙。

▲蔡昌憲確定自立門戶，離開柴智屏經紀公司「群星瑞智」。（圖／本報資料照）



今年31歲的蔡昌憲2009年參加選秀節目《超級偶像》出道，靠著主持《在台灣的故事》、《超級紅人榜》以及演出電影《艋舺》、《那些年，我們一起追的女孩》打響知名度，粉絲橫跨老、中、青三代。雖然近年來電影多以客串為主，他與朋友合夥經營酒吧平均月收入百萬，今年演出電視劇《苦力》表現亮眼，又主持新節目《週末Party Up》，算是「群星瑞智」收入最為穩定的藝人。

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▲蔡昌憲在《苦力》扮礦工全身抹黑，相當敬業 。（圖／公視提供）



在陳妍希、柯震東、王大陸、賴雅妍出走之後，柴智屏目前公司王牌藝人僅剩下張立昂、宋芸樺、禾浩辰、蔡凡熙等人，製作電影《報告老師！怪怪怪怪物》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》、《我的青春都是你》、《灼人秘密》票房不甚理想。知情人士向《ETtoday》坦言，資深員工幾乎全部離職，蔡昌憲也約滿離開，自立門戶，「光是酒吧就賺很多錢了，不需要靠群星了。」

▲蔡昌憲合夥經營酒吧dreamer38，平均月收入百萬。（圖／資料照／記者季相儒攝）



對此，「群星瑞智」證實蔡昌憲約滿離開，「他已經不在群星有一陣子了，現在都是自己在做。」由於只是合約到期離開，離開和平且相當愉快，「他跟公司藝人、同事已經像家人一樣，我們還會一起約去看電影，如果他有任何需要，大家還是會互相幫忙。」

▲蔡昌憲去年與空姐老婆結婚。（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）



面對公司環境的變化，群星瑞智近年來藉由「造星計畫」積極尋找新人，其中朱軒洋近日演出電影《下半場》，深受電影圈人士一致讚賞，而宋芸樺則是演出《灼人秘密》入圍坎城影展，成功轉型實力派演員。同時，柴智屏力邀華劇行銷教母之稱的張正芬擔任群星瑞智總經理，兩人未來攜手打造「影視大國際3.0」為台灣影視創造國際競爭力，或許將為公司打開全新局面，令人期待。