ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾沛慈錄《型男》狂被使眼色　得知入圍竟「這反應」：跟想像的不一樣！

記者李欣容／台北報導

公視《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘獎一共14個獎項，曾沛慈在劇中飾演應思悅，得知入圍女配角獎時她正在錄《型男大主廚》，頻被工作人員使眼色，同時還有曾國城、Sandy都入圍，3人開心接受恭喜，但她卻直到坐上計程車才淚崩，笑說怎麼會是在通勤的時候才哭呢。

►看更多第54屆金鐘獎相關新聞

▲▼曾沛慈新戲演記者。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

▲曾沛慈得知入圍很冷靜，上計程車才哭。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

請繼續往下閱讀...

曾沛慈說，「本來我想像中的畫面，是我自己一個人在家看著電視金鐘獎入圍直播，成為第一個知道的人，但因為最近剛好在唱片宣傳期，結果是剛剛錄影錄到一半，旁邊工作人員忽然一直對我使眼色，當時我還想說，到底是要幹嘛？結果沒隔幾秒，她就跟我說『恭喜你入圍金鐘獎了』！」

而當時她正在錄的節目是《型男大主廚》，現場還有曾國城、Sandy，3人都是在入圍名單內，所有工作人員蜂擁而上恭喜他們。

▲▼ 《我們與惡的距離》應家姐弟曾沛慈(左)與林哲熹(右)罹病後的無奈處境 。（圖／公視提供）

▲曾沛慈（左）與林哲熹（右）。（圖／公視提供）

曾沛慈回想，「其實我還來不及反應，再加上Sandy跟我說她很想哭，結果我反而更莫名的冷靜。」直到她跳上計程車準備趕下一個通告時，拿出手機看到200多則訊息，「從小到大一直到工作以來認識的朋友、前輩們全都發訊息來恭喜我，看到訊息的時候，我眼眶就莫名泛淚了，但同時也覺得自己哭點很奇怪，居然是在這種點到點的通勤時刻哭了。」

▲《我們與惡的距離》製作人林昱伶與湯昇榮。（圖／大慕影藝提供）

▲《我們與惡的距離》製作人林昱伶與湯昇榮。（圖／大慕影藝提供）

除此之外，入圍男配角的林哲熹也說，「真的很榮幸能夠入圍，特別是和一群非常欣賞的前輩一起入圍，也很開心《我們與惡的距離》和《奇蹟的女兒》都有很好的成績，不論最後的結果如何，身為演員我覺得能夠經歷這麼美好的經驗和作出值得驕傲的作品已經很滿足了。」

製作人林昱伶認為，入圍14項是靠團隊努力，「謝謝團隊裡每一位台前幕後的夥伴。」製作人湯昇榮對於演員群入圍很是感動，但周采詩、陳妤和謝瓊煖沒入圍，他則認為是遺憾。

推薦閱讀

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

電視金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目主持人獎！完整名單出爐

電視金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目主持人獎！完整名單出爐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曾沛慈, 我們與惡的距離, 林哲熹, 林昱伶, 湯昇榮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 正妹星二代敗光家產！　向前男友討錢「被夾斷手」委屈訴苦…警方上門反逮她
  2. 第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」
  3. 李宗泫官方IG撤銷了！調戲24歲正妹「肚子肉肉可愛」　FNC龜縮消失
  4. 獨家／蔡昌憲約滿走人「離開柴智屏」　月收百萬自立門戶
  5. 曾沛慈錄《型男》狂被使眼色　得知入圍竟「這反應」：跟想像的不一樣！
  6. 李棟旭初見面「要看這部位」　任時完慌張：怪怪的！
  7. 王識賢隔18年入圍視帝PK《與惡》吳慷仁！「辛苦一切都值得」
  8. 超狂！六福村全面封園　邀請全球70組樂團「辦3天音樂祭」
  9. 張小燕獲金鐘終身成就獎　澎恰恰「投票一直無法通過」
  10. 龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366