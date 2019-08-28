曾沛慈錄《型男》狂被使眼色　得知入圍竟「這反應」：跟想像的不一樣！

記者李欣容／台北報導

公視《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘獎一共14個獎項，曾沛慈在劇中飾演應思悅，得知入圍女配角獎時她正在錄《型男大主廚》，頻被工作人員使眼色，同時還有曾國城、Sandy都入圍，3人開心接受恭喜，但她卻直到坐上計程車才淚崩，笑說怎麼會是在通勤的時候才哭呢。

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▲曾沛慈得知入圍很冷靜，上計程車才哭。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

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曾沛慈說，「本來我想像中的畫面，是我自己一個人在家看著電視金鐘獎入圍直播，成為第一個知道的人，但因為最近剛好在唱片宣傳期，結果是剛剛錄影錄到一半，旁邊工作人員忽然一直對我使眼色，當時我還想說，到底是要幹嘛？結果沒隔幾秒，她就跟我說『恭喜你入圍金鐘獎了』！」

而當時她正在錄的節目是《型男大主廚》，現場還有曾國城、Sandy，3人都是在入圍名單內，所有工作人員蜂擁而上恭喜他們。

▲曾沛慈（左）與林哲熹（右）。（圖／公視提供）

曾沛慈回想，「其實我還來不及反應，再加上Sandy跟我說她很想哭，結果我反而更莫名的冷靜。」直到她跳上計程車準備趕下一個通告時，拿出手機看到200多則訊息，「從小到大一直到工作以來認識的朋友、前輩們全都發訊息來恭喜我，看到訊息的時候，我眼眶就莫名泛淚了，但同時也覺得自己哭點很奇怪，居然是在這種點到點的通勤時刻哭了。」

▲《我們與惡的距離》製作人林昱伶與湯昇榮。（圖／大慕影藝提供）

除此之外，入圍男配角的林哲熹也說，「真的很榮幸能夠入圍，特別是和一群非常欣賞的前輩一起入圍，也很開心《我們與惡的距離》和《奇蹟的女兒》都有很好的成績，不論最後的結果如何，身為演員我覺得能夠經歷這麼美好的經驗和作出值得驕傲的作品已經很滿足了。」



製作人林昱伶認為，入圍14項是靠團隊努力，「謝謝團隊裡每一位台前幕後的夥伴。」製作人湯昇榮對於演員群入圍很是感動，但周采詩、陳妤和謝瓊煖沒入圍，他則認為是遺憾。