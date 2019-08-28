李棟旭初見面「要看這部位」　任時完慌張：怪怪的！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓懸疑電視劇《他人即地獄》改編自網路漫畫《驚悚考試院》，任時完、李棟旭、李姃垠、李賢旭等實力派演員同台飆戲，戲劇28日舉辦發布記者會，為了營造牙醫角色的神秘感，李棟旭特地把頭髮留長，身穿一身黑色正裝，以新造型現身。

▲《他人即地獄》改編自網路漫畫《驚悚考試院》。（圖／愛奇藝提供）



李棟旭首度接拍驚悚類型戲劇，劇中角色「牙醫」徐文祖是新創的人物，並不是漫畫裡原有的人物，導演為防止爆雷，僅神秘地表示「他演得很好又長得帥」，直指角色非常適合由他演出。

請繼續往下閱讀...

▲任時完退伍後首度接戲。（圖／愛奇藝提供）



這部戲還找來剛退伍的任時完，他在軍隊裡讀過漫畫，當時便想著「這個角色很適合我演」，沒多久後便接到邀約，彷彿命中注定。雖是第一次與李棟旭搭檔，但兩人默契十足，對方飾演牙醫，每次看到他都會要求看口腔，雖然覺得怪怪的，也只能當作是演技練習，沒想到，他們現在只要碰面若是沒看口腔，反而感到不自在。

▲李姃垠也有參一角演出。（圖／愛奇藝提供）



而李姃垠繼《寄生上流》後，再度收到懸疑作品邀約，她透露「因為沒有看過漫畫，原本很擔心很困難。」幸好導演一直鼓勵她：「努力的人製作好的作品，享受的人製作更好的作品。」才讓她點頭答應演出。《他人即地獄》自9月1日起於愛奇藝台灣站播出。