超狂！六福村全面封園　邀請全球70組樂團「辦3天音樂祭」

記者關韶文／台北報導

集結樂迷、樂團、樂園三大元素，標榜前所未有的音樂祭想像，「笑傲搖滾音樂祭」不僅訴求玩法多元，演出陣容更是無比堅強，不僅一口氣邀請到來自日本、韓國、英國、泰國、新加坡等11組國際指標樂團，還有以茄子蛋、Vast & Hazy、美秀集團、老王樂隊為首的50組台灣人氣創作樂團，超過70組團體狂歡三天三夜。

表演陣容包含英國傳奇樂團 瞪鞋 (Shoegazing)樂派經典「 Swervedriver」與泰國當紅樂團「Yellow Fang」，再加上台灣金曲樂團 八十八顆芭樂籽、茄子蛋、老王樂隊、海豚刑警、DSPS、蘇格蘭國寶級樂團「The Twilight Sad」、日本電影《告白》導演中島哲也指定配樂的日本話題二人組「 jan and naomi」加上泰國超人氣歌手「Violette Wautier」以及台灣的美秀集團、傷心欲絕、Vast & Hazy等。

請繼續往下閱讀...

▲▼茄子蛋、美秀集團也將在音樂祭演出。（圖／笑傲搖滾音樂祭提供）

此外，壓軸登場的還有日本人氣樂團「The fin.」、新加坡創作才子「Charlie Lim」、拍謝少年、大象體操、五五身、P!SCO、甜約翰、脆樂團等，超過70組的樂團演出，主辦單位表示，「笑傲搖滾音樂祭」所邀請的國際樂團幾乎都是台灣樂迷引頸期盼多年、首次登台的國際指標樂團，代表台灣的在地樂團更是一時之選，不只滿足死忠歌迷的期待，更能讓許多大眾樂迷一網打盡全球時下最火紅的樂團、樂風。

「笑傲搖滾音樂祭」活動期間，協辦單位六福村主題遊樂園將完全封園演出，僅供購買音樂祭票券的樂迷入場玩樂。音樂祭五大主題舞台將分別規劃在六福村著名的地標設施、包括「阿拉伯皇宮」前的「城堡舞台」(Castle Stage)、「大怒神」下的「達努舞台」(Totem Stage)、「笑傲飛鷹」下的「飛鷹舞台」(Flying Stage)、「大西部牛排館」內的「騎兵舞台」(Horseman Stage)以及「水樂園」內idols偶像女團專屬的「仙境舞台」(Paradise Stage)，相當趣味。