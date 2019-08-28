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阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

▲謝忻（左）和阿翔（右）當街車吻後，兩人事業都受到重創，但謝忻受傷更重。

圖文／鏡週刊

謝忻斷開阿翔之後，兩人的遭遇卻呈現劇大落差，有養家壓力的阿翔，立刻被公司安排回到主持位置復工，謝忻的復出計畫卻仍是未果，此外本刊也直擊阿翔換新車、買6,000萬豪宅，經濟實力令人驚訝。

孤家寡人的謝忻回國後情況並沒好轉，身上背著車貸、房貸的她，停工後經濟陷入困頓，還得向家人求援，復出之路遙遙無期，熟知謝忻的友人透露，情財兩失的謝忻，原本就睡不太好，成為人人唾棄的醜聞小三，私下身心狀況更是雪上加霜。
 
謝忻多次進出診所，在返台之後，又被民眾目擊跑去看身心科，疑似身心都出了狀況。

▲謝忻多次進出診所，在返台之後，又被民眾目擊跑去看身心科，疑似身心都出了狀況。

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事後沒得到 Grace原諒的她，不僅受到嚴重言語霸凌，除了每三五天就要跑一次身心科診所，日前謝忻道歉記者會時，暴瘦9公斤，加上公益活動時，突然又在台上禁不住失控痛哭，還緊張說出「我是謝忻，我拿著麥克風！」而且身形被媒體形容成「皮包骨」就可嗅出端倪。

8/14 阿翔開著要價180萬元的賓士新車，到東區接愛妻。

▲8/14 阿翔開著要價180萬元的賓士新車，到東區接愛妻。

至於阿翔的情況則好得多，雖然得養一家五口，但生活依舊過得頗為滋潤，8月14日阿翔開著新車到東區錢櫃，去接日間歡唱的老婆Grace、再接小孩，一副和樂融融的天倫畫風。但其實在他去接老婆、小孩前，本刊也直擊他一個人走去牽車的背影，原本就身形枯瘦的他，竟還能繼續暴瘦，姿態也顯得有氣無力，身心的負擔恐怕都抵達極限。

為了徹底斷開不倫，阿翔不但換車，也遷入新建的都更豪宅。（太旭建設提供）

▲為了徹底斷開不倫，阿翔不但換車，也遷入新建的都更豪宅。（太旭建設提供）

當阿翔回到家門，本刊發現他早已搬到離舊家不遠處的都更豪宅，據本刊調查，一戶要價新台幣6,000萬元。由此得知，阿翔不只是賣了和謝忻車吻的BMW，連房子都換了，要斷開和謝忻回憶的動作相當徹底，恐怕也是顧及身邊親友意見。

雖然停工了2個月，不過阿翔的財力比想像中還深，老婆Grace也過得相當愜意，平日下午和姐妹去唱歌，老公外遇的陰影似乎已經逐漸消散。


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