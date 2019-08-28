台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

記者林奕如／台北報導

第54屆電視金鐘獎入圍公布，戲劇節目《我們與惡的距離》一口氣入圍14項成為大贏家。《與惡》叫好叫座，以一起「無差別殺人事件」貫穿全劇，破天荒的題材，給台劇開了新的門，評審委員會主任委員瞿友寧表示，「我們一直想台劇未來該這麼走，《與惡》出現提醒台劇有更多可能。」

▲《我們與惡的距離》以一起無差別殺人事件為題材。（圖／公視提供）

事實上，台劇面對網路世代、OTT平台崛起、觀眾分眾明顯、製作經費等挑戰，已經低迷許久，近幾年突破創新，嘗試不同類型劇，在這屆入圍名單可看到，瞿友寧表示，「大家在有限狀況下想辦法做到最好，或是嘗試新的可能，像是《20之後》用很不灑狗血講年輕人生活，或是《雙城故事》格局拉到兩地，用兩地看待自己家鄉，這些都有看到。」他也提到，今年真的承接時代，OTT很多好節目，以及文化部、文創等投資項目，之後會出現，預計明後年會更琳琅滿目。

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▲《我們與惡的距離》入圍14項。（圖／公視提供）

《與惡》狂入圍14項，僅剩音效獎沒入圍，就全壘打了，製作方前期縝密規劃，集結線上優秀演員、專業幕後工作人員，呈現出新的格局，當然劇本功不可沒，瞿友寧也十足讚賞，「他的命題不試著討好任何一群觀眾，但忠於自己在這件事情態度。雖然題材很張揚，但殺人事件只是片斷被看到，是很收斂表現方式，各部分表現很好都情況，入圍這麼多項，相對實至名歸。」

▲《你的孩子不是你的孩子》王淨入圍迷你劇集女配角。（圖／公視提供）

在迷你劇集方面，以《你的孩子不是你的孩子》入圍14項最風光，改編自作家吳曉樂的同名作品裡的五個故事，以親子間的互動為主題，諷刺體制下扭曲的親子關係與教育困境，引起許多共鳴討論。其他《奇蹟的女兒》、《憤怒的菩薩》，也分別入圍各項大獎。

▲《雙城故事》入圍6項大獎。（圖／民視提供）

展開金鐘入圍名單，各類型劇都有，有探討一起無差別殺人事件，直面人性善惡《與惡》，也有凸顯台灣、舊金山兩地文化差異，兩名女孩勇敢追愛的《雙城故事》，還有「二林皇帝」之子頓悟《菜頭梗的滋味》，視富貴名利為空的精彩一生，若是想看職人劇，也有科學辦案的《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》，台劇今年努力在低迷環境下交出成績單。

▲《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》蔡淑臻入圍女主角。（圖／中視提供）