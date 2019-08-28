ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

記者林奕如／台北報導

第54屆電視金鐘獎入圍公布，戲劇節目《我們與惡的距離》一口氣入圍14項成為大贏家。《與惡》叫好叫座，以一起「無差別殺人事件」貫穿全劇，破天荒的題材，給台劇開了新的門，評審委員會主任委員瞿友寧表示，「我們一直想台劇未來該這麼走，《與惡》出現提醒台劇有更多可能。」

▲《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》以一起無差別殺人事件為題材。（圖／公視提供）

事實上，台劇面對網路世代、OTT平台崛起、觀眾分眾明顯、製作經費等挑戰，已經低迷許久，近幾年突破創新，嘗試不同類型劇，在這屆入圍名單可看到，瞿友寧表示，「大家在有限狀況下想辦法做到最好，或是嘗試新的可能，像是《20之後》用很不灑狗血講年輕人生活，或是《雙城故事》格局拉到兩地，用兩地看待自己家鄉，這些都有看到。」他也提到，今年真的承接時代，OTT很多好節目，以及文化部、文創等投資項目，之後會出現，預計明後年會更琳琅滿目。

請繼續往下閱讀...

▲▼《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》入圍14項。（圖／公視提供）

《與惡》狂入圍14項，僅剩音效獎沒入圍，就全壘打了，製作方前期縝密規劃，集結線上優秀演員、專業幕後工作人員，呈現出新的格局，當然劇本功不可沒，瞿友寧也十足讚賞，「他的命題不試著討好任何一群觀眾，但忠於自己在這件事情態度。雖然題材很張揚，但殺人事件只是片斷被看到，是很收斂表現方式，各部分表現很好都情況，入圍這麼多項，相對實至名歸。」

▲▼《你的孩子不是你的孩子》茉莉的最後一天，王淨演乖巧安靜的資優生茉莉，卻選擇輕生結束年輕的生命。（圖／公視）

▲《你的孩子不是你的孩子》王淨入圍迷你劇集女配角。（圖／公視提供）

在迷你劇集方面，以《你的孩子不是你的孩子》入圍14項最風光，改編自作家吳曉樂的同名作品裡的五個故事，以親子間的互動為主題，諷刺體制下扭曲的親子關係與教育困境，引起許多共鳴討論。其他《奇蹟的女兒》、《憤怒的菩薩》，也分別入圍各項大獎。

▲曾珮瑜《雙城故事》在舊金山大橋旁和溫昇豪當眾熱吻 。（圖／民視提供）

▲《雙城故事》入圍6項大獎。（圖／民視提供）

展開金鐘入圍名單，各類型劇都有，有探討一起無差別殺人事件，直面人性善惡《與惡》，也有凸顯台灣、舊金山兩地文化差異，兩名女孩勇敢追愛的《雙城故事》，還有「二林皇帝」之子頓悟《菜頭梗的滋味》，視富貴名利為空的精彩一生，若是想看職人劇，也有科學辦案的《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》，台劇今年努力在低迷環境下交出成績單。

▲王識賢、蔡淑臻《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》。（圖／中視提供）

▲《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》蔡淑臻入圍女主角。（圖／中視提供）

被加藤鷹評「不適合拍AV」　雞排妹反問：我胸部太小？

推薦閱讀

劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

王識賢隔18年入圍視帝PK《與惡》吳慷仁！「辛苦一切都值得」

王識賢隔18年入圍視帝PK《與惡》吳慷仁！「辛苦一切都值得」

龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

陪滿月兒子睡午覺…《大時代》蔡佳麟入圍新人獎：不可思議

陪滿月兒子睡午覺…《大時代》蔡佳麟入圍新人獎：不可思議

龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

《女兵日記》素娥入圍新人獎！梁舒涵街上大哭：沒白胖9公斤

《女兵日記》素娥入圍新人獎！梁舒涵街上大哭：沒白胖9公斤

特／女孩，妳真的想結婚嗎！《不能是朋友》周惟惟教妳最重要的事

特／女孩，妳真的想結婚嗎！《不能是朋友》周惟惟教妳最重要的事

遺珠！《與惡》她們好可惜　瞿友寧曝「只有曾沛慈」入圍女配原因

遺珠！《與惡》她們好可惜　瞿友寧曝「只有曾沛慈」入圍女配原因

雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

五月天跨年演唱會地點曝光！　傳桃園連唱14場「準備搶票」

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金鐘獎, 金鐘54, 賈靜雯, 我們與惡的距離, 與惡, 雙城故事, 你的孩子不是你的孩子, 溫昇豪, 菜頭梗的滋味, 瞿友寧, 20之後

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代
  2. 《Let it Go》黛咪洛瓦托疑再槓上泰勒絲　嗆聲：因為某些「原因」不爽去VMA
  3. 已婚男「誘騙女人當小三」黃金公式！　曖昧獻殷勤…寂寞討拍：老婆不懂我
  4. 只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她
  5. 專訪／劉奕兒跨年出門「爸要求12點回家」　遲到3小時下場超可憐
  6. 賈靜雯爭金鐘視后！　泛淚曝心聲「我會好好記住這一天」
  7. 驚！女團才爆露點危機　黃明志又洩心聲「Sorry盡力了」...恐解散
  8. 命理師：《聲林》一定會得獎！　分析金鐘54綜藝節目勝率
  9. 潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗
  10. 陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366