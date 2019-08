記者林奕如/台北報導

金鐘54入圍名單出爐,中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》雙喜臨門,演員王識賢入圍戲劇節目男主角獎、蔡淑臻入圍戲劇節目女主角獎,王識賢上一次是2001年《流氓教授》入圍同獎項,隔18年再搶視帝,今得知喜訊,他第一個反應是「很意外」,但內心也非常開心。

►看更多第54屆金鐘獎相關新聞

▲王識賢隔18年入圍戲劇節目男主角獎。(圖/中視提供)

請繼續往下閱讀...

王識賢以中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》檢察官林士堯一角,入圍戲劇節目男主角獎,他提及這部戲題材特別,不論是故事架構或拍攝場景都非常用心,相對的演員在拍攝過程也壓力很大,如今演技得到肯定並入圍男主角獎,他也覺得當時的辛苦一切都值得了!

▲▼蔡淑臻入圍戲劇節目女主角獎。(圖/中視提供、記者湯興漢攝)

蔡淑臻在劇中飾演刑警楊茜,有許多動作戲,有傷在身,依舊為戲更挑戰極限,打鬥、射擊、賽車等樣樣來,如今得知入圍消息,她說,「很謝謝金鐘獎評審們的肯定,今年的台劇十分精彩,我竟然還能受到青睞,我跟我自己說:I must have done something right。」