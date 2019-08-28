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「澳門F.I.R.」團員三年不敢出國玩　積假竟全為這件事！

記者蔡琛儀／台北報導

澳門團體「MFM」被封為「澳門F.I.R.」，將推出首張國語專輯《限時動態》，由於祖絲和AJ都任職於澳門威尼斯人集團，但練舞完全不懈怠，AJ為此已三年沒出國度假，因為要積年假，用在分為三趟的台灣宣傳，祖絲說：「不但沒有出國放鬆，連下班後整晚都在練舞！」AJ也接：「從晚上8點練舞到12點，回家後得逼自己上床睡覺，否則隔天一早上班沒精神就慘了！」嘉豪補充：「全身腰酸背痛、腳受傷也都得認份的練！」

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼ MFM新歌MV相當活潑鮮艷。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

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他們進軍華語音樂市場，選擇以輕快動感的《Perfect》作為第一波主打歌，嘉豪說：「MFM想用一首輕鬆愉快的歌曲讓聽眾認識，讓大家接收到陽光的正能量！」在歌曲《Perfect》MV中，大量出現色彩繽紛場景和活潑跳躍的舞蹈，讓人一看就感受到快樂氣氛，有別於之前在港澳發行的跳唱作品，讓人耳目一新。

此外，他們光選曲和編曲就花了三個月時間，配唱長度也破了MFM之前所有紀錄，湯小康不斷發掘MFM的底線，希望打造三位各具特色的唱腔，把他們平常用在抒情歌的三重唱，同樣用在跳唱歌曲《Perfect》中，MFM表示：「這首歌混音後，我們都很驚訝，第一次聽到自己這樣詮釋快歌，花了幾個月時間去做一首歌，果然好值得！」

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼ MFM的新歌MV安排他們在不同場景的廁所拍攝。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

MV有不少葡式動感舞蹈表現，換了五個場景，色彩繽紛又亮麗，嘉豪、祖絲和AJ都在各自專屬、不同造型的廁所裡演出，每間廁所都不同風格，但畫面上都看得到馬桶，只差沒有演出上廁所戲碼，被問到為何有「洗手間」的戲碼，嘉豪大笑三聲：「其實也沒有為什麼，就是導演的巧思，他希望讓人印象深刻，果然達到目的！」

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