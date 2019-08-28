龍劭華激動搶視帝：帶愛女走紅毯！曾轟評審吃大便被封「自走砲」

記者林奕如／台北報導

龍劭華以《菜頭梗的滋味》、《雙城故事》雙料入圍戲劇節目男主角、男配獎，正在開車時接到經紀人電話告知入圍金鐘，完全沒有想到兩項同時入圍，心情很激動，喜極而泣，非常感謝製作單位、投資方、播映平台以及評審給予的機會與肯定。

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▲龍劭華《雙城故事》入圍戲劇節目男配角。（圖／公視提供）

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66歲龍劭華人生比戲劇還坎坷，曾在《超級星期天》尋找失散多年的親生母親，出道33年演過無數戲劇，演技精湛的他，多次入圍金鐘，2011年角逐視帝輸給潘瑋柏，怒轟評審「吃大便」，被封金鐘自走砲。2018年出席電視劇《雙城故事》新書發表會，突然開轟當年視帝由盧廣仲抱走，「得新人奬已經很了不起，為何還得男主角，我困惑耶！」

▲曾珮瑜入圍女主角獎、龍劭華入圍男配角。（圖／記者林敬旻攝）

這次雙料入圍，龍劭華表示，以前曾說過自己很熱愛演戲，要演到不能演的那一天，這次入圍帶給他更多動力，也證明自己一直以來的堅持沒有錯。當天會邀請女兒陳璇一起走紅毯，也象徵對演藝圈的堅持與傳承。

《雙城故事》風光入圍6項大獎，包括戲劇節目獎、男主角溫昇豪、女主角曾珮瑜、男配角龍劭華、導演獎葉天倫、編劇獎陳怡妤、林佳慧、陳玲慧、葉丹青、葉天倫、范芷綺。