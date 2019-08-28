ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

記者鄭又菡／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）身材火辣、個性又直率，敢說敢言的風格讓她擁有大批粉絲。她28日在臉書透露自己到火鍋店用餐時，被屁孩惹怒的情形，並且在忍無可忍的情況下「管教」一番，網友看了紛紛大讚。

▲潔哥。（圖／翻攝自潔哥臉書）

▲潔哥在火鍋店被屁孩惹怒。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥分享自己在吃小火鍋時，有個屁孩一直亂跑，好幾次差點撞到店員，而家長只顧著玩手機，完全不管孩子，剛開始自己好聲好氣的說，「弟弟，這樣危險喔！等等湯湯弄倒會燙燙。」屁孩卻依舊繼續跑來跑去，不理會勸告，最後因為湯匙一直被弄掉讓她忍無可忍，趁著家長去廁所時，把屁孩抓過來，面帶「V怪客的笑容」在屁孩耳邊用低沉口氣警告，「猴囡仔（死小孩），你再給我亂跑，林XX等等趁你媽不在就打爆你！」孩子聽完後立馬乖乖回位置上坐好。

請繼續往下閱讀...

▲潔哥。（圖／翻攝自潔哥臉書）

▲潔哥分享自己霸氣教訓屁孩的情形。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥認為孩子的教育真的不能等，並稱自己不怕「正義魔人」來罵，其中有網友詢問後續發展，她對此回應，「沒後續，好像也沒跟他媽告狀，如果他媽來我一起罵！」網友看了紛紛讚賞，「支持你！做得太好了」、「我要拿小本本抄起來」、「這招我要學起來」、「我家也有小屁孩，麻煩潔哥幫我處理一下」、「潔哥就是帥！」

推薦閱讀

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

電視金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目主持人獎！完整名單出爐

電視金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目主持人獎！完整名單出爐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

潔哥, 李秉潔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宋芸樺「韓文發音超萌」領獎！　韓女星被圈粉：我是她粉絲
  2. 正妹星二代敗光家產！　向前男友討錢「被夾斷手」委屈訴苦…警方上門反逮她
  3. 第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」
  4. 李宗泫官方IG撤銷了！調戲24歲正妹「肚子肉肉可愛」　FNC龜縮消失
  5. 獨家／蔡昌憲約滿走人「離開柴智屏」　月收百萬自立門戶
  6. 曾沛慈錄《型男》狂被使眼色　得知入圍竟「這反應」：跟想像的不一樣！
  7. 李棟旭初見面「要看這部位」　任時完慌張：怪怪的！
  8. 王識賢隔18年入圍視帝PK《與惡》吳慷仁！「辛苦一切都值得」
  9. 超狂！六福村全面封園　邀請全球70組樂團「辦3天音樂祭」
  10. 張小燕獲金鐘終身成就獎　澎恰恰「投票一直無法通過」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366