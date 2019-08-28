屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

記者鄭又菡／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）身材火辣、個性又直率，敢說敢言的風格讓她擁有大批粉絲。她28日在臉書透露自己到火鍋店用餐時，被屁孩惹怒的情形，並且在忍無可忍的情況下「管教」一番，網友看了紛紛大讚。

▲潔哥在火鍋店被屁孩惹怒。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥分享自己在吃小火鍋時，有個屁孩一直亂跑，好幾次差點撞到店員，而家長只顧著玩手機，完全不管孩子，剛開始自己好聲好氣的說，「弟弟，這樣危險喔！等等湯湯弄倒會燙燙。」屁孩卻依舊繼續跑來跑去，不理會勸告，最後因為湯匙一直被弄掉讓她忍無可忍，趁著家長去廁所時，把屁孩抓過來，面帶「V怪客的笑容」在屁孩耳邊用低沉口氣警告，「猴囡仔（死小孩），你再給我亂跑，林XX等等趁你媽不在就打爆你！」孩子聽完後立馬乖乖回位置上坐好。

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▲潔哥分享自己霸氣教訓屁孩的情形。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥認為孩子的教育真的不能等，並稱自己不怕「正義魔人」來罵，其中有網友詢問後續發展，她對此回應，「沒後續，好像也沒跟他媽告狀，如果他媽來我一起罵！」網友看了紛紛讚賞，「支持你！做得太好了」、「我要拿小本本抄起來」、「這招我要學起來」、「我家也有小屁孩，麻煩潔哥幫我處理一下」、「潔哥就是帥！」