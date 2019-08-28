陪滿月兒子睡午覺…《大時代》蔡佳麟入圍新人獎：不可思議

記者林奕如／台北報導

蔡佳麟是民視《明日之星Super Star》選秀節目出身的台語歌手，原從事吊車司機工作，綽號「本土一哥」。他首次跨足拍戲，飾演《大時代》「阿旺」蔡來旺，他入圍金鐘新人獎，他感動的表示努力沒有白費，聽到入圍的時候，正陪剛滿月的兒子睡午覺，接到道賀電話，心理覺得非常不可思議。

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▲《大時代》蔡佳麟入圍新人獎。（圖／民視提供）



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他感動表示，首次拍攝就入圍新進演員獎，直說要特別感謝民視願意給他機會，還有經紀公司鳳凰藝能、時代創藝以及《大時代》製作人王珮華，還願意給新人機會，直說真的是熬出來了，現在也因為這部戲而愛上演戲，希望未來有機會能繼續朝戲劇圈發展。

▲《女兵日記》梁舒涵入圍新人獎。（圖／民視提供）

入圍戲劇節目新進演員獎，李李婕（李聿安）《愛的3.14159》、胡釋安《20之後》、梁舒涵《女兵日記》、蔡佳麟《大時代》。入圍名單僅4位，評審委員會主任委員瞿友寧表示，「這年頭叫新人滿不容易，因為可能演過微電影、廣告，所以要報名這選項辛苦一點，新人不好意思呈現入圍4個情況，但這屆入圍滿驚喜，包括《大時代》蔡佳麟、《女兵日記》梁舒涵，在一堆演員當中跳出來，尤其長壽劇演到最後疲倦感，但角色厚重了生命感，沒有說長壽劇評審不看，演員可能不能選劇種，但演得好不好是自己選擇。」