《黑澀會》小貝貝曬「婚戒照」宣布結婚！　激吻未婚夫告白：餘生都希望有你

記者潘慧中／綜合報導

小貝貝（李宇希）從《我愛黑澀會》出道，如今在直播圈闖出名氣，感情生活大多保持低調的她，繼日前在Instagram曬出和另一半的親吻照告白，「謝謝把我寵的像孩子的你」，她28日凌晨報喜PO出婚戒照：「執子之手，與子偕老。」讓粉絲又驚又喜。

▲▼小貝貝。（圖／翻攝自Instagram／_lovesherry_）



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小貝貝不久前感性地說，或許她的工作不適合公開戀愛，但她這次想好好和粉絲分享這份喜悅，「但因為你對我的寵愛，我也覺得公開沒有什麼問題。」畢竟她將每位粉絲視為家人，得知粉絲談戀愛也會給予祝福，「會支持我的人還是會在，不會支持我的人留也沒有用。」

▲小貝貝即將升格人妻。（圖／翻攝自Instagram／_lovesherry_）



提起另一半，小貝貝透露對方非常寵愛自己，男方對自己所做的每件事她全看在眼裡，「也許在別人的眼裡你可能曾經很愛玩，但我相信你，也謝謝你相信我，往後餘生，都希望有你。」並同步PO出捧著男方脖子親吻的放閃照，引來一票網友紛紛送上祝福。

▲▼小貝貝曬婚戒照宣布要結婚了！（圖／翻攝自Instagram／_lovesherry_）



事隔幾天，小貝貝在Instagram曬出婚戒照，和未婚夫雙手交疊低調宣布成為準人妻，讓粉絲又驚又喜地地說：「需要喜帖」、「期待喝妳的喜酒」、「恭喜好替你開心」、「賀喜夫人，賀喜老爺！」在網路上引起熱烈討論。

小貝貝IG全文：

很想好好的跟大家分享這個喜悅

我的工作也許不適合公開戀情

但因為你對我的寵愛

我也覺得公開沒有什麼問題

會支持我的人還是會在

不會支持我的人留也沒有用

直播到現在從來不經營戀愛粉

我把每一個直播的粉絲當成我的家人

他們戀愛了我也會給予祝福

也會叫他們帶自己的女朋友一起來聚會

最近家裡發生了一些事

很謝謝繼續留在身邊支持我的粉絲

也很謝謝把我寵的像孩子的你

謝謝你對我做的每一件事

也許在別人的眼裡你可能曾經很愛玩

但我相信你

也謝謝你相信我

往後餘生

都希望有你

執子之手 與子偕老