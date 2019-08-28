吳宗憲3節目入圍「希望拿節目獎」：工作人員比我辛苦！

記者林彥君／台北報導

第54屆電視獎入圍名單今（28日）出爐，綜藝天王吳宗憲（憲哥）主持的節目入圍5項，分別是憲哥和KID（林柏昇）及小鬼（黃鴻升）主持的《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎、益智及實境節目獎，吳宗憲和Lulu及陳漢典主持《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎、綜藝節目獎，他和女兒Sandy主持的《小明星大跟班》入圍綜藝節目獎。

▲吳宗憲、陳漢典和Lulu主持《綜藝大熱門》六周年。（圖／記者屠惠剛攝）

對此憲哥得知入圍名單後，他開心地表示：「哈哈哈哈開心喔！我們是很在乎，但是不在意可以入圍那麼多項，已經是非常感謝了，倒是蠻希望製作單位可以拿到節目獎，因為他們真的比我還辛苦。」



憲哥和Sandy前年就曾以「父女檔之姿」獲頒綜藝節目主持人獎，今年是《小明星大跟班》二度入圍綜藝節目獎，對此憲哥說：「唉呀！厲害啦！可以入圍就已經很開心了啦！不一定要得奬，可以入圍已經是種肯定了，不管誰入圍、誰得獎，我們都很開心，這是藝能界的一個大事，所以我們希望大家都可以非常開心的去慶祝！」

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▲吳宗憲和吳姍儒主持節目。（圖／中天提供）

憲哥日前在節目錄影前表示，自己並非不想得獎，但金鐘獎早已變成獎項不敢太集中，「傻瓜也知道要給我，那不然給誰呢？」所主持的《綜藝大熱門》開播至今6年，卻一直沒能獲得金鐘獎的肯定，《大熱門》本來就應該要拿主持人獎或節目獎，台灣只剩這個傳統綜藝，台灣要珍惜這段特有的內容。」