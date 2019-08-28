《女兵日記》素娥入圍新人獎！梁舒涵街上大哭：沒白胖9公斤

記者林奕如／台北報導

《女兵日記》2018年開播時再掀起軍中熱潮，梁舒涵飾演宮廟通靈少女素娥，傻大姐的個性得人疼，入圍54電視金鐘新人獎，她興奮表示，「真的不敢相信我可以入圍金鐘新人獎，當接到電話知道得獎時我愣在路上，因為才剛拍完戲正在大街上遊走，就在大街上哭了一場。」

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▲《女兵日記》梁舒涵入圍新人獎。（圖／TVBS提供）

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她也感謝團隊辛苦，「感謝讓我有機會演出葉素娥這個角色，我很努力飾演葉素娥讓她真實的生活在現實生活中，如今我做到了。今天有這個成績不是只有我一個人的功勞，我要感謝女兵同袍們、TVBS、製作公司史坦利及辛苦幕後上下的工作人員們，如果今天沒有大家葉素娥就不會存在。真的感謝大家，最後我想說我沒有白胖9公斤。」

這屆新人獎入圍名單僅4位，評審委員會主任委員瞿友寧表示，「這年頭叫新人滿不容易，因為可能演過微電影、廣告，所以要報名這選項辛苦一點，新人不好意思呈現入圍4個情況，但這屆入圍滿驚喜，包括《大時代》蔡佳麟、《女兵日記》梁舒涵，在一堆演員當中跳出來，尤其長壽劇演到最後疲倦感，但角色厚重了生命感，沒有說長壽劇評審不看，演員可能不能選劇種，但演得好不好是自己選擇。」