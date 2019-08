記者李欣容/台北報導

賈靜雯以《我們與惡的距離》入圍金鐘54戲劇節目女主角獎,今早有活動的她,收到消息後開心說,「謝謝《與惡》,沒有他們也沒有我,入圍就是肯定,謝謝大家。」

▲賈靜雯出席De Beers高級珠寶展記者會。(圖/記者林敬旻攝)



賈靜雯先前出席活動時就聊過對於金鐘獎看法,笑說,「我入行多少年了,應該還好吧,大家都保持平常心,沒有為這件事做準備,相信上天自有安排,這是靠運氣。」

而今入圍名單公布,《與惡》總共入圍14項,賈靜雯說:「很開心《與惡》團隊很多都有入圍,謝謝《與惡》,沒有他們也沒有靜雯,入圍就是肯定,謝謝大家。」

▲賈靜雯、蔡淑臻入圍女主角 。(圖/資料照)

同個獎項還有江沂宸、曾珮瑜、徐麗雯和蔡淑臻,蔡淑臻表示:「謝謝金鐘獎評審們的肯定,今年的台劇十分精彩,我竟然還能受到青睞,我跟我自己說『I must have done something right』。」