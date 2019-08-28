台中凶宅「連租6房客都在同位置輕生」　鄰居半夜聽到拖椅子聲...打開門嚇傻

記者李玟儀／綜合報導

PTT Marvel（媽佛版）紅人「水鏡」（文奕夫）在現實生活中是一名房仲經理，在2014年時遭逢事業低潮，開始在版上發文當作排解，沒想到「買房總有刺激事」這系列文章，讓他一砲而紅。其中有個故事至今仍是未解之謎，曾有一間3房2廳的房子接連死了6個人，令人匪夷所思。

▲台中凶宅連6租客吊死在同一個地方。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

文奕夫前段時間將親身經歷的故事集結成冊，《哈囉，我是凶宅房仲》就此問世。他近日在《新聞挖挖哇》分享書中一則親身經歷，在台中龍井他遇到至今最可怕的凶宅，該物件位於老公寓的5樓，室內格局3房2廳，第一位租客在裡面上吊輕生後，房東找來法師超渡，但疑似沒有效果，第二位租客住進去後第7個月開始失聯，房東拿備用鑰匙開門一看，第二位租客竟然也在同一位置上吊。

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一直到最後一位租客，總共6個人都在這間房子裡非自然身亡，且都在同一個位置，詭異的巧合讓人不寒而慄，但更邪門的是，在房屋空下來後，曾有鄰居告知屋主，經常聽到房裡傳來看電視、講話的聲音，但兩人一起開門入內卻發現屋子裡除了厚厚的灰塵之外，沒有其他的痕跡。

▲第6個房客租金一個月僅1000元。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

沒想到才剛確定沒人住在裡面，不久之後又有鄰居看到陽台有人影在打招呼，4樓的住戶更聽見拖拉家具的聲音，但房東確定屋內沒有住人，最後鄰居不敢再繼續住下去，趕緊搬家離開。而這間凶宅屋主後來打算以總價100萬出售，也有買家願意買，不過最後賣家放棄，就怕還有第7位住戶往生。

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