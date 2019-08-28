金鐘54／賈靜雯出道28年「首入圍金鐘」！　PK《花甲》雅婷爭視后…網讚嘆：今年太精彩

記者潘慧中／綜合報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日舉行，28日公布入圍名單，特別引起關注的是，江沂宸、徐麗雯、曾珮瑜、賈靜雯和蔡淑臻入圍的戲劇節目女主角獎，這也是賈靜雯16歲出道至今首度入圍金鐘獎，對抗其他來勢洶洶的演員，掀起網友的高度期待。

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賈靜雯在《我們與惡的距離》中飾演新聞台主管，她曾透露電視台戲份是壓力最大的部分，為了避免太過偏頗，演員和劇組事前都有親自到電視台實習，並和總編輯討論交流，了解新聞工作者的生態、新聞製播流程，完善的前置作業讓她演起女主管入木三分。

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▲賈靜雯。（圖／Catchplay提供）



蔡淑臻以《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》入圍視后，但事實上，她4年前已憑藉該劇的第一季入圍女主角獎，她當時坦言正因為這部戲找回自信和熱情，她在劇中飾演正義刑警「楊茜」，角色個性剛好與真實生活的她不謀而合，「過去20幾年的模特兒生涯都在壓抑我個人的性格，直到我演了這角色才完全噴發。」

▲蔡淑臻。（圖／中視提供）



江沂宸在《花甲男孩轉大人》飾演「雅婷」受到矚目，去年更以該劇入圍金鐘戲劇女配角獎，沒想到今年更上一層樓入圍視后，在《20之後》中擔綱女主角，她感謝出道以來一直遇到貴人，「像瞿友寧導演、李青蓉導演、小棣老師，他們也是願意教演員的導演，很感謝他們。」

▲江沂宸。（圖／公視）



徐麗雯客串演出的《俗女養成記》正在播出中，精湛演技讓人很難不注意，沒想到28日再度傳出好消息，這對前天剛過生日的她來說，無疑是遲來的生日大禮，「好作品快快來喲，讓我盡一份力把你們變成好作品。」她今年以《菜頭梗的滋味》入圍視后，在劇中飾演龍劭華的二房太太，細膩詮釋角色的心境變化，引起網友廣大討論。

▲徐麗雯（左）在劇中飾演龍劭華的二房太太。（圖／記者李欣容攝）



曾珮瑜在《雙城故事》以獨特國台英語夾雜的口音，重現從美國回台的台美女孩，熱情的美式作風不但讓劇中的溫昇豪動心，也成功吸引觀眾注意，成功演繹華裔的她曾表示，接這個角色埋了很多個人對很多事情的看法、傳遞很多訊息，拍攝當下也一直要求自己揣摩口音，很開心大家有看到努力。

▲曾珮瑜。（圖／青睞影視提供）