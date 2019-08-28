林宥嘉《聲林》入圍綜藝主持！　第一反應竟先查「直升機價錢」原因笑翻

記者翁子涵／台北報導

第54屆金鐘獎入圍名單公布，首次主持節目的林宥嘉和蕭敬騰，這次靠著ETtoday《聲林之王》和Lulu一同入圍綜藝節目主持人獎，將對戰吳宗憲、黃子佼、曾國城等大咖，唱而優則主持的林宥嘉和蕭敬騰，演藝生涯再創高峰，剛下機就接獲喜訊的林宥嘉也開心說：「很意外！」

▲林宥嘉和蕭敬騰首度主持就叩關金鐘獎。（圖／記者徐文彬攝）



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林宥嘉2007年從選秀節目《超級星光大道》以冠軍之姿出道，去年開始在ETtoday《聲林之王》，以導師身份指導並評析選手的優缺點，把自身經驗傳承給年輕的後輩新聲，首次主持的他，也一舉叩關金鐘。

對此，林宥嘉透過公司表示：「入圍主持人獎很意外！自己保持著平常心面對，但是節目受到肯定，這刻的榮譽還是要回歸給台前幕後所有工作人員，他們值得這份鼓勵。」

不過他10月5、6日將在高雄舉辦《idol》巡演，強碰金鐘獎，日前他受訪被問有無機會趕場？林宥嘉就打趣把球丟給節目製作人詹仁雄：「我希望我們製作人詹仁雄可以考慮直升機。」如今真的入圍，是否出席典禮？他表示：「查一下多少錢，讓詹哥看一下預算會不會爆掉。」

▲林宥嘉、蕭敬騰、LuLu靠著ETtoday《聲林之王》入圍金鐘綜藝節目主持人獎。（圖／記者徐文彬攝）