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金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍3大獎！　第2季狂佔YouTube熱門冠軍

記者田暐瑋／綜合報導

第54屆金鐘獎入圍名單公布，ETtoday《聲林之王》首度出擊就入圍3大獎，分別是「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」、「節目創新獎」，將和吳宗憲的《綜藝大熱門》和《小明星大跟班》對尬，爭奪最終獎座，讓粉絲尖叫狂賀。

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▲《聲林之王2》於8月23日晚上9點播出，觀眾朋友敬請期待。（圖／記者林敬旻攝）

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▲《聲林之王2》。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》集結世界各地的跨海選手襲捲聲林，除了有來自韓國的魯芝善、香港的楊碧琪、北美的徐利廷，曾在時下最夯百老匯音樂劇「獅子王」飾演娜娜的張芮僑，來自馬來西亞的李艾薇，與來自馬來西亞曾錄製過《中國新聲代》第五季的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，以及來自加勒比海錄過《歌神請上車》第三季的韋喆，各方來自海外的「猛獸們」來勢洶洶。

《聲林2》第一集播出就造成轟動，到現在還是YouTube發燒熱門影片冠軍，累積53萬次觀看，《聲林之王2》的選手來自世界各地，許多人都大有來頭，甚至不乏出道藝人，競爭性十足。「花仙子」主持人Lulu（黃路梓茵）在賽前向選手們喊話：「這個地方是非常艱難的，但我跟你們保證，這個過程一定會非常的有趣，希望你們都可以奮力一搏，好好地來穿越它！」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。
 

 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

被加藤鷹評「不適合拍AV」　雞排妹反問：我胸部太小？

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