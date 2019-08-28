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金鐘54／《我們與惡的距離》強攻14獎！　「3演員同組廝殺」爭最佳男配

記者李玟儀／綜合報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日在國父紀念館舉行，28日入圍名單公布。其中在播出期間受到熱烈討論的《我們與惡的距離》，不負眾望在金鐘獎入圍開紅盤，特別是在男配角獎項裡，《與惡》就有3位演員同時入圍。

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第54屆電視金鐘獎入圍名單由第53屆視后黃姵嘉，以及同屆迷你劇集最佳男主角藍葦華公布。其中事前被預測來勢洶洶的《我們與惡的距離》果然強勢攻佔入圍名單。

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▲林哲熹。（圖／公視提供）

在戲劇節目類別中，《與惡》通殺主要獎項，包括最佳男女主角、最佳男女配角，以及編劇獎、戲劇節目獎、導演獎、節目創新獎、美術設計獎、燈光獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目攝影獎等。其中最佳男配角獎林哲熹、洪都拉斯、溫昇豪3位演員同時入圍，屆時將互相廝殺爭奪榮耀。

曾沛慈將與《生死接線員》的李杏、《菜頭梗的滋味》謝瓊煖、《日據時代的十種生存法則》張寗，以及《20之後》的葉慈毓爭取最佳女配角獎。

《與惡》的男主角吳慷仁則與《CSIC鑑識英雄正義之戰》的王識賢、《日據時代的十種生存法則》吳政迪、《雙城故事》溫昇豪，以及《菜頭梗的滋味》龍劭華爭奪最佳男主角獎。

廝殺激烈的還有女主角獎，除了賈靜雯入圍之外，還有江沂宸《20之後》、徐麗雯《菜頭梗的滋味》、曾珮瑜《雙城故事》以及蔡淑臻《CSIC鑑識英雄正義之戰》，每個獎項都是強強之爭，屆時頒獎典禮精彩可期。

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金鐘54, 金鐘獎, , 我們與惡的距離

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