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Marshmello棉花糖「台灣首次專場」　南港展覽館舉辦「座位區2000元有找」

記者洪文／綜合報導

美國人氣DJ「trap天神」Marshmello（棉花糖）以「全罩式頭套」的呆萌形象紅遍全世界，連續2年高居世界百大DJ第10名。「Live Nation理想國」今（28日）確定他在10月26日首度在台灣舉辦專場，並宣布表演場地、票價以及開賣時間、售票系統。

▲▼Marshmello。（圖／Live Nation理想國提供）

▲Marshmello。（圖／Live Nation理想國提供，以下同）

「Marshmello 2019 LIVE IN TAIPEI」將在10月26日星期六晚間7點舉辦，地點選在南港展覽館1館，票價分為4種，搖滾區3900元、3500元，座席則有2900元、1900元，票券預計於9月8日下午1點於拓元售票系統開賣。他在2017年來台參與Creamfields Taiwan，隔年再來參加Ultra Taiwan，今年10月26日將首度在台灣舉辦專場演出。

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▲▼Marshmello。（圖／Live Nation理想國提供）

自出道就聲勢快速上漲的Marshmello棉花糖，2016年推出首張個人專輯《Joytime》，同年度即空降DJ MAG票選百大DJ第28名，隔年一舉晉升到第10名。快速竄紅的他被許多知名歌手點名合作，陸續發行多首讓電音迷耳朵高潮的電音神曲，在SPOTIFY上坐擁包括與潮痞天才凱利德（Khalid）合作的〈Silence〉、與小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的〈Wolves〉、與安瑪莉（Anne-Marie）的〈Friends〉等6首點聽次數破5億的超強神曲，夯曲不間斷，也讓Marshmello在富比世最新公布的最賺錢DJ排行榜中，一舉攻上第2名。

除了音樂上的才華受矚目，Marshmello的搞怪個性也從他萌度破表的吸睛造型顯露無遺，具強烈個人特色的招牌白色頭盔持續進化，不但可以在黑夜中發亮，更可以跟著音樂節奏產生變色等特效，充滿感染力且娛樂效果十足的現場演出令人上癮，更讓他在新世代電音迷中人氣居高不下，鮮明的TRAP和FUTURE BASS曲風，讓他被譽為「TRAP天神」。

除了音樂創作之外，熱愛打電動的Marshmello也會在線上開實況和玩家對戰，今年初更和電玩遊戲合作，在虛擬的電玩世界裡舉辦了一場史無前例的電音演唱會，吸引一千七百萬玩家參與這場盛會，創下此款遊戲同時最多人上線的紀錄，也被玩家們譽為史上最棒的一場遊戲活動，證明其魅力連虛擬世界裡的電音子民都無法抵擋。

▲▼Marshmello。（圖／Live Nation理想國提供）

【Marshmello 2019 LIVE IN TAIPEI】購票資訊如下 :

演出時間/地點 : 2019/10/26 （六） 7PM 南港展覽館1館
演出票價 : 搖滾區 -- NT$3,900 / NT$3,500 座席 -- NT$2,900 / NT$1,900
公開發售：2019/09/08 （日） 1PM 拓元售票系統神秘開賣
節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw
Live Nation會員預購 : 2019/09/07 （六） 11AM-5PM （凡於Live Nation Taiwan會員預購截止前完成Live Nation Taiwan網站會員註冊並成功訂閱電子報者，於預售時間內登入Live Nation Taiwan網站後，即可透過預購專屬連結購票。）

Mercedes-Benz車主專屬購票 : 9/8 （日） 1PM開賣
（票價NT$3,900/ NT$3,500，賓士車主尊榮獨享，僅限Mercedes-Benz信用卡於網路購買，需輸入卡號前8碼做為身分驗證，每卡限購四張，數量有限，售完為止。）

*單筆限購四張票。Live Nation會員預購每種票價皆開放限量張數，數量有限，售完為止。
**入場須配合嚴格安檢，並嚴禁任何形式的後背包、行李箱、飲食（水除外）、除手機之外的任何形式之拍攝及錄音電子設備、自拍棒與危險物品（依主辦單位定義）等入場，場館無置物處，主辦單位有權立即請違反者離開現場自行另覓處所寄物。相關規定請專注Live Nation Taiwan （@livenationtw）臉書、Instagram、Twitter與官網獲得最新資訊。
***搖滾區站席為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場

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