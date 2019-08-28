HUSH來拜訪「當主廚」　家家竟氣到大罵：你很廢欸！

記者蔡琛儀／台北報導

家家將在9月7日於台北國際會議中心舉辦「House Party在家裡」演唱會，日前家家特地邀請各界好友來她家，一起拍攝放鬆享受「在家裡」的vlog，vlog一共有5集，頭兩集邀請鳳小岳、網路創作者「欸你這周要幹嘛」來作客，後三集家家的好麻吉HUSH、BOXING以及網路創作者雷翔也來報到，沒想到HUSH化身地獄廚房主廚，和家家玩電動玩到發火！

▲家家邀請HUSH作客。（圖／相信音樂提供）

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HUSH曾擔任家家演唱會嘉賓，也為家家寫下經典歌曲《還是想念》，HUSH先是提議玩經營餐廳類的電動放鬆，沒想到一玩起電動，2人竟反目成仇，原來HUSH玩起遊戲相當認真，當場變身地獄主廚，還笑稱把家家的客廳變成「地獄廚房」，只見HUSH不斷拉高分貝指揮家家切菜、端盤子，家家一個心急忍不住對HUSH說：「你真的很廢耶！」2人玩電動的默契不足，最後只獲得一星評價，HUSH大笑說：「天啊！什麼爛餐廳！」

而BOXING一夥人則帶著疊疊樂來找家家，雙方一見面就相互吐槽，BOXING還指定：「先從皮膚最白的開始玩。」眾人你看我我看你，家家突然冒出一句：「2B的先好了！」現場頓時全笑翻，而遊戲的懲罰就是喝掉一大杯苦茶，大家小心翼翼，深怕受罰。

▲▼ 家家和BOXING、雷翔。（圖／相信音樂提供）

家家每每在積木快倒時，都能順利抽出，她自豪對BOXING說：「這樣我可以去蓋房子了！」BOXING笑說：「有機會可以帶你去山上拉釘。」家家也笑稱自己可以當「拉釘公主」；最後BOXING團員阿六一個手滑弄倒積木，還假裝生氣說：「這根本就不好玩！」眾人要他喝苦茶消消氣，阿六邊說：「還好我很渴。」邊喝下苦茶，眾人全笑翻。演唱會門票持續熱賣中，購票可至拓元售票系統。