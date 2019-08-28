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網激推5泡麵吃法！　愛紗實測+布丁「冒初戀感」…混搭這個卻崩潰：根本整自己

記者潘慧中／綜合報導

愛紗揮別離婚陰影，似乎開始當起YouTuber拍攝影片，她最近實測5種日本網友激推的創意泡麵吃法，包括加入牛奶、納豆、布丁、優格和冰淇淋等食物，但當她挑戰其中一種混搭吃法時，她忍不住抽起一張衛生紙掩面崩潰：「為什麼要這樣整自己？！」

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲愛紗實測5種泡麵吃法！（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

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愛紗先從安全牌「牛奶」開始加，混搭一起吃後，她讚不絕口地說：「這個很行！這個很Ok！這個已經變成洋風泡麵。」一點都不覺得突兀，反而認為這已經可以當成一樣商品販售，可說是零違和感。

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲▼愛紗很喜歡加牛奶的吃法。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

其次是加納豆，愛紗還沒開始吃就聞到濃濃的納豆味，剛吃第一口就頻頻發出驚呼聲，「好納豆哦！」無論是麵或湯都充滿著強烈的納豆味，吃完口腔變得超滑，但因為她很喜歡吃納豆，所以她個人覺得很好吃，「這個我很可以接受！」

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲愛紗挑戰吃納豆泡麵。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

再來是加布丁，愛紗一聞味道就直流冷汗，實際吃下去她忍不住苦笑搖頭：「不是我喜歡的口味。」麵還在嘴巴裡的時候，口感已經從鹹的變成甜的，「有一種一直很想要確認它的味道是什麼的感覺。」她形容那種感覺很曖昧、很像初戀，「一直在確定『你有喜歡我嗎』。」逗趣說法笑翻在場所有人。

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲加布丁後，愛紗形容很像初戀的感覺。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

第4種是加優格，愛紗猶豫了很久才敢放進嘴巴，結果一吃立刻崩潰，「很像酸菜白肉鍋！」她解釋不是不好吃，而是一時會反應不過來。最後一樣是冰淇淋，結果卻出乎意料！愛紗剛吃一口就瘋狂點頭，「這個我喜歡，口感很好玩！嘴巴裡面一直在跳舞的感覺！很好吃！」

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲▼愛紗吃優格泡麵崩潰。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

▲▼愛紗。（圖／翻攝自YouTube／創意油管）

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愛紗, 泡麵吃法, 泡麵

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