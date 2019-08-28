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被師弟貼身秘訓！　汪小敏挑戰「第一次」被讚有天份

▲汪小敏從歌唱比賽發跡。（圖／種子音樂提供）

▲汪小敏從歌唱比賽發跡。（圖／種子音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

從歌唱比賽發跡的汪小敏，近來為品牌「RIGOL 普源精電」獻唱中、英文版本的主題曲《無限可能》、《Possibilities & More》，首次挑戰英文歌的她，很開心自己的第一首英文歌的誕生，她說：「這次中、英兩個版本錄製了約一天半相當順利，感謝我的同門師弟張與辰擔任這次的製作人。很多英文念法都是與辰一個字一個字的糾正我如何咬字與發音。」

▲張與辰為不少歌手製作過歌曲。（圖／種子音樂提供）

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▲張與辰為不少歌手製作過歌曲。（圖／種子音樂提供）

同門師姐弟的汪小敏、張與辰第一次合作就相談甚歡，汪小敏開心說：「這次跟與辰合作真的超開心，因為之前我們就有在節目上見過，所以這次合作起來就很輕鬆，跟與辰溝通也很順暢。」張與辰則表示：「這次很開心能夠和小敏合作，一直都很喜歡她的歌聲，嗓音甜美又具有爆發力，歌唱的轉音技巧、假音運用，以及氣音共鳴都拿捏得精準，這次的錄音過程非常順利，也很欣賞她的敬業態度，期待未來還有更多的機會可以再合作。」

▲汪小敏首唱英文歌《無限可能》。（圖／種子音樂提供）

▲汪小敏首唱英文歌《無限可能》。（圖／種子音樂提供）

2人也因「美食」結為好友，張與辰透露彼此的愛吃的東西相似，「我們都很愛吃辣，無論是香辣、川辣都相當喜歡，我們都一致喜歡位於上海的一家名叫「哈靈麵館」的牛蛙麵還有其他品牌的麻辣燙。」

汪小敏最近努力投身於創作新專輯，她表示：「這也是我出道以來第一次嘗試寫歌，好期待趕快與歌迷分享，專輯應該會在年底跟大家見面，希望能快見到大家。」張與辰目前也在創作新歌，被問到如何保持不斷有新的創作靈感源源不絕，他表示：「我寫歌比較不屬於靈感派，我通常都是會先有一個故事和明確的主題，才會著手去寫，我是理性派。」

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