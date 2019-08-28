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風田羞笑「終於主動提Nikita」！　張立東：早點承認不就好

記者潘慧中／綜合報導

風田（Win）是男團SpeXial成員之一，同時也是《綜藝3國智》、《娛樂百分百》的主持人，螢光幕前拋掉偶包的幽默作風圈粉無數，讓不少人開始注意他的感情動向，曾和舒子晨（Nikita）傳緋聞的他，最近終於在節目上主動提起Nikita，頓時引起全場躁動！

▲▼風田年初和舒子晨傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu、spexialwin）

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風田最近和好友張立東一起上《綜藝大熱門》接受拷問，被問到曾經交過幾個台灣女友，對方爆料：「一位啊！就是『你去哪』的台語（音似Nikita）。」他聽了開玩笑氣罵去死啦，並解釋從未交往台灣女友，始終不願鬆口感情動向。

▲▼風田,舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲風田一開始還不願鬆口感情動向。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

接著，張立東被問到「跟風田關係最好的女星」時，他同樣回答Nikita，但對方秒打臉：「是A'N'D的團長宇宙（林思宇）。」風田解釋自己和宇宙是同一間公司，而且同樣都住宿舍，加上對方個性大剌剌，所以彼此很聊得來。

▲▼風田,舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲風田透露宇宙是跟他關係最好的女星。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

直到問起「最近跟哪位女星要過電話」，風田才在白板寫上「Nikita」的名字，他害羞地說，自己認識的台灣女星真的不超過5個人，而舒子晨是其中一個，終於大方提起緋聞女友，氣得好友張立東大吼：「你早一點承認不就好了！」

▲▼風田,舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼風田主動提到Nikita羞笑了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼風田,舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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