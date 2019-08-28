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男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

記者田暐瑋／綜合報導

黑色奇萊光聽就恐怖，上面也的確發生過不少科學無法解釋的事件。8名陸軍官校學生相約登山，其中6人卻不幸遇難，搜救隊在一處溪谷發現扭傷脫隊的學生李一成坐在石頭上，一名女隊員興奮衝上前朝李一成的背拍了一下喊：「跟我回家～」下一秒李一成卻往前倒下，才發現已經失溫死亡，專家聽到女隊員這句話當場愣住：「糟糕了！」當晚所有人果然目睹驚悚一幕。

探險作家劉川裕在《震震有詞》分享登山靈異秘辛，1976年陸軍官校8名學生攀登黑色奇萊，途中遭遇颱風緊急撤退，但走到一半開始體力不支接連倒地，最後只有1人成功撐到松雪樓求援，而還有一名因腳扭傷，只能待在中途山洞的李一成還在等待救援，登山專家林兩全立刻組了一支救難隊上山搜救。

▲黑色奇萊靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲黑色奇萊靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

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從山洞發現李一成的腳印一路往溪谷走去，果然林兩全一行人在100公尺外的溪谷發現李一成坐在石頭上，救難隊中的一名女大生太過興奮，立刻衝上前去拍了李一成的背，說：「李一成～跟我回家！」沒想到這一拍，李一成就「碰」一聲往前倒了下去，才發現李一成早就氣絕身亡。

林兩全看到李一成變成冰冷遺體，想到女大生剛剛講了一句「跟我回家」，心裡瞬間發毛：「糟糕了，這不得了。」知道一定會有事情發生，但還是鎮定通報警方尋獲遺體，救難隊也開始撤退，因為來不及下山，只得在半路上的小屋過夜，他睡前特地把門用鐵絲纏繞綁緊，叫隊員趕快睡覺。

▲黑色奇萊靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲黑色奇萊靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

睡沒多久，女大生突然尿急，想要出門上廁所，被林兩全勸退，10幾分鐘後還是憋不住，就解開鐵絲把門打開，一開門瞬間爆出慘叫聲，其他人驚醒看向門口，全部人都看到已經往生的李一成站在門口，身上還穿著死亡時的服裝，臉上都是土。

林兩全強壓害怕，走到門邊跟李一成說：「李一成，我們已經找到你了，我們任務已經完成了，你的狀況我會跟你學校的教官報告說你的任務已經完成，你不要再嚇我們。」話才說完，李一成轉頭就離開，他趕緊再把門鎖上。林兩全也直言，到現在還不知道當晚看到的是屍體還是鬼魂，至今仍無法用科學來解釋。

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