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100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

記者潘慧中／綜合報導

大陸100kg厚片女孩「小可愛」和小鮮肉劉家偉（羊羊羊）的戀情羨煞眾人，3月剛舉行完浪漫婚宴，事隔5個月終於傳出喜訊，她最近在微博公開超音波照開心地說：「寶貝，爸爸媽媽歡迎你來到這個世界，我們一定會把最好的愛都給你。」

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

▲▼小可愛和羊羊羊3月剛辦完浪漫婚宴。（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

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▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

照片中，可以看到小可愛紮起高高的丸子頭，身穿黑上衣，雙手拿著印有超音波照片的紙張，由穿著白T的老公羊羊羊掌鏡自拍，小倆口都露出羞澀雀躍的笑容，「謝謝你讓我們有了新的身份，這種感覺真的很奇妙、很美好，希望你健康成長、平安快樂，等待你的到來。」

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

▲▼小可愛懷孕了！（圖／翻攝自微博／6aby-）

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

老公羊羊羊同時也在社群平台感性地說：「期待我們全新的家庭模式1+1=3。」看到粉絲湧入微博祝福，小可愛則是感動地說：「何德何能，從我戀愛到結婚到懷孕，上輩子不知道積了什麼德，這輩子會有這麼多人喜歡我們。」如今，她已經很滿足所擁有的一切，「愛你們，淚點太低了我！」

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

▲▼小可愛分享懷孕心聲。（圖／翻攝自微博／6aby-）

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

自從公開懷孕的好消息，有不少網友詢問小可愛順利懷孕的秘訣，對此，她先是搞笑地說：「我…是不是有點難以啟齒？？那天月黑風高夜？？哈哈哈哈哈哈。」但話鋒一轉，她坦言曾經自我懷疑是否不易受孕，婚前一度擔心到就醫檢查，幸好一切正常，「醫生說沒有瘦人胖人不好懷孕之類的。」

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

▲▼小可愛和羊羊羊的戀情羨煞眾人。（圖／翻攝自微博／劉家偉偉偉wei）

▲▼100kg厚片女PO超音波照報喜！（圖／翻攝自微博／6aby-、劉家偉偉偉wei）

其實能否成功受孕端看個人體質，小可愛安慰女粉絲千萬別著急，「我好多朋友沒毛病也是要不上，然後不著急了順其自然了，要上了！」如今，她很感謝老天爺眷顧，並分享平常調養身體的方法，「我之前特別愛拔罐，沒事就去拔罐，這個分享給妳們，希望每個女生在妳想要寶寶的時候都可以中中中！！」

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