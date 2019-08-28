電視金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目主持人獎！完整入圍名單出爐

記者林彥君／台北報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日晚間在國父紀念館舉行，由黃子佼再次擔任典禮主持人，黃豪平和瑪莉聯手主持星光大道。第54屆電視金鐘入圍名單公布記者會今（28日）在三立電視舉辦，由劉傑中擔任主持人，第53屆戲劇節目女主角黃姵嘉及第53屆迷你劇集男主角藍葦華出席公布名單。

▲第54屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會，藍葦華和黃姵嘉公布名單。（圖／記者黃克翔攝）

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▲電視金鐘54視覺海報。（圖／三立提供）

第54屆電視金鐘獎入圍名單：

一、節目獎



（一）戲劇節目獎

20之後

我們與惡的距離

客家劇場-日據時代的十種生存法則

菜頭梗的滋味

雙城故事



（二）迷你劇集獎

老鼠捧茶請人客

奇蹟的女兒

魂囚西門

憤怒的菩薩



（三）電視電影獎

公視人生劇展第一響槍

公視新創短片《暴好人》

你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

野雀之詩

華視金選劇場-夏之橘



（四）自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

打開社會事件S檔案

列印未來進行式

地球的孤兒

驚奇VR生態館



（五）人文紀實節目獎

吹過島嶼的歌

我們的島 穿梭島嶼二十年

農村的遠見

樹說新語

藝術很有事



（六）兒童少年節目獎

Kakudan時光機

下課花路米-博物館大驚奇

小O事件簿

台灣特有種

就是這YOUNG



（七）生活風格節目獎

Follow Alana 愛遊世界

水下三十米

主廚大聯盟

台灣第一等

聽聽看



（八）綜藝節目獎

小明星大跟班

台灣金頌

圓夢心舞台

綜藝大熱門

聲林之王



（九）益智及實境節目獎

一字千金鬥字風雲榜

一呼百應

全民星攻略

阮三个

綜藝玩很大



（十）動畫節目獎

小兒子

吉娃斯愛科學：飛鼠學校

米米系列



二、個人獎



（一）戲劇節目男主角獎

王識賢／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰

吳政迪／客家劇場-日據時代的十種生存法則

吳慷仁／我們與惡的距離

溫昇豪／雙城故事

龍劭華【陳坤倉】／菜頭梗的滋味



（二）戲劇節目女主角獎

江沂宸／20之後

徐麗雯／菜頭梗的滋味

曾珮瑜／雙城故事

賈靜雯／我們與惡的距離

蔡淑臻【蔡昕芸】／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰



（三）戲劇節目男配角獎

林哲熹／我們與惡的距離

洪都拉斯【洪勝德】／我們與惡的距離

溫昇豪／我們與惡的距離

蔭山征彥／客家劇場-日據時代的十種生存法則

龍劭華／雙城故事



（四）戲劇節目女配角獎

李杏／生死接線員

張寗／客家劇場-日據時代的十種生存法則

曾沛慈／我們與惡的距離

葉慈毓／20之後

謝瓊煖／菜頭梗的滋味



（五）戲劇節目新進演員獎

李婕【李聿安】／愛的3.14159

胡釋安／20之後

梁舒涵／女兵日記

蔡佳麟／大時代



（六）迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳朋奉／公視人生劇展第一響槍

陳以文／公視新創短片《暴好人》

游安順／公視學生劇展-兩場葬禮

潘親御／公視新創電影-無法辯護

藍葦華／華視金選劇場-夏之橘



（七）迷你劇集（電視電影）女主角獎

尹馨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天

王琄／媽媽桌球

陽靚／華視金選劇場-忘川

謝盈萱／魂囚西門

鍾欣凌／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子



（八）迷你劇集（電視電影）男配角獎

吳宏修／公視學生劇展-人鬼

喜翔／公視人生劇展 淚滴卡卡

黃鐙輝／奇蹟的女兒

蔡明修／華視金選劇場-夏之橘

蘇達／公視新創電影-疑霧公堂



（九）迷你劇集（電視電影）女配角獎

王淨／你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天

林意箴／海吉拉

連俞涵／奇蹟的女兒

陸弈靜【丁怡境】／公視人生劇展-3天2夜

謝俊慧／公視人生劇展 淚滴卡卡



（十）迷你劇集（電視電影）新進演員獎

王渝屏／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

王渝萱／你的孩子不是你的孩子-孔雀

梁湘華／公視人生劇展 最美的風景

黃泰維／閃焰假面

劉修甫／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子



（十一）戲劇節目導演獎

王小棣／20之後

林君陽／我們與惡的距離

林宏杰／客家劇場-日據時代的十種生存法則

葉天倫／雙城故事

廖士涵、郭春暉／種菜女神



（十二）迷你劇集（電視電影）導演獎

施立／野雀之詩

許肇任／憤怒的菩薩

陳慧翎、余慧君／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

詹淳皓／公視人生劇展第一響槍

鄭文堂／奇蹟的女兒



（十三）非戲劇類節目導演獎

白心儀、林奕勳、李孟唐／地球的孤兒

柯金源／紀錄觀點 前進

楊守義、STEFANO CENTINI／透視內幕 衛武營國家藝文中心

劉嵩／農村的遠見

盧曉筠／臺灣部落寶藏第2季



（十四）非戲劇類節目導播獎

李麗芳／台視17Q（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司臺灣分公司）

周天麟／公視表演廳 代孕城市（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

梁遠毅／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）

陳星鳳／台灣金頌（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司）

黃慧娟／公視表演廳 預期未來 龔鈺褀創作音樂會（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）



（十五）戲劇節目編劇獎

王小棣、溫郁芳、張可欣、陸儀、吳怡靜、許景惠／20之後（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／八大電視股份有限公司）

吳宏智／菜頭梗的滋味（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

呂蒔媛／我們與惡的距離（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／大慕影藝國際事業有限公司）

陳怡妤、林佳慧、陳玲慧、范芷綺、葉丹青、葉天倫／雙城故事（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／青睞影視製作股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華文創股份有限公司／晴天影像股份有限公司）

陳南宏、吳岱芸、徐凱嘉、林宏杰、吳宗叡／客家劇場-日據時代的十種生存法則（報名單位：客家電視台、製作單位：內容物數位電影製作有限公司）



（十六）迷你劇集（電視電影）編劇獎

吳宗叡、陳南宏／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

莊翔安／媽媽桌球（報名單位：前景娛樂有限公司、製作單位：前景娛樂有限公司）

澎恰恰、周以文／眾神的停車位（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／傑鼎傳播有限公司）

簡士耕／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

靳家驊／華視金選劇場-夏之橘（報名單位：創藝玖玖電影製作有限公司、製作單位：創藝玖玖電影製作有限公司）



（十七）自然科學及人文紀實節目主持人獎

白心儀／地球的孤兒（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

吳奕蓉／幕後有藝思（報名單位：客家電視台、製作單位：春河劇團事業有限公司）

呂捷、王偊菁／呂讀台灣（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

阮安祖／在台灣站起 New Face in Taiwan（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

簡上仁／福爾摩沙音樂廳（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）



（十八）兒童少年節目主持人獎

Lan-pao【薛紀綱】／Kakudan時光機（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

小兵【薛紀綱】、王湘涵、亞里【廖敏君】／下課花路米-博物館大驚奇（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

王伯源／伯源哥哥的祕密屋（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

向日葵【向盛言】／小O事件簿（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

香蕉哥哥【林掄元】、左左【謝佐妮】、右右【謝佑妮】／就是要PLAY（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：紅火創意有限公司）



（十九）生活風格節目主持人獎

Alana／Follow Alana 愛遊世界（報名單位：晴雅數位傳播股份有限公司、製作單位：晴雅數位傳播股份有限公司）

大霈【李霈瑜】／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

王少偉／台灣第一等（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

李四端／四端紅人會（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

陳濂僑、王曉書、李佳吉／聽聽看（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）



（二十）綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

浩子【謝炘昊】、乱彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

曾國城、巴鈺／一袋女王（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：全富傳播股份有限公司）

黃子佼、卜學亮／超級同學會（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：亞果娛樂事業有限公司）

蕭敬騰、林宥嘉、Lulu【黃路梓茵】／聲林之王（報名單位：量子娛樂製作股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）



（二十一）益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID【林柏昇】、小鬼【黃鴻升】／綜藝玩很大（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星（報名單位：香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）

浩子【謝炘昊】、阿翔【陳秉立】／綜藝新時代（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司／大藝娛樂企業有限公司）

楊貴媚、SOAC、張軒睿／阮三个（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：用力拍電影有限公司）

黄子佼、吳姍儒／一呼百應（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）



（二十二）戲劇類節目攝影獎

王逸帆／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

高子皓、陳克勤、古曜華／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

趙冠衡／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司 ）

韓紀軒／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）

簡正傳、簡新祐／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）



（二十三）非戲劇類節目攝影獎

何明瑞、吳政儒／農村的遠見（報名單位：寶花傳播有限公司、製作單位：寶花傳播有限公司）

李景白、黃駿樺／水下三十米（報名單位：動能意像製作有限公司、製作單位：動能意像製作有限公司）

張永明／臺灣部落寶藏第2季（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：Discovery 頻道）

楊守義、呂世民、陳毅軒、王志仁、萬俊明／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬、凌柏瑋／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）



（二十四）戲劇類節目剪輯獎

吳姿瑩／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

李俊宏／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

李培㚤／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

林均珮、張家銘／人際關係事務所（報名單位：小紅帽映像有限公司、製作單位：歐銻銻娛樂有限公司／小紅帽映像有限公司）

陳博文／握三下，我愛你（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：華文創股份有限公司）



（二十五）非戲劇類節目剪輯獎

林植青／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

林植青／透視內幕 衛武營國家藝文中心（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

洪瑞憶／呦呦自在楊英風（報名單位：符號文化股份有限公司、製作單位：符號文化股份有限公司）

陳巧薇／樹說新語（報名單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）

廖榮祺／音樂Band Band Band（報名單位：風雅娛樂行銷有限公司、製作單位：風雅娛樂行銷有限公司）



（二十六）音效獎

周震／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

高偉晏、孫紹庭、黃偉恆、陳彥竹、陳亦偉／魂囚西門（報名單位：大聲創意國際事業有限公司、製作單位：大聲創意國際事業有限公司）

高偉晏、張劭庭、嚴唯甄／公視新創短片-最後一次溫柔（報名單位：魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

楊以瑄、王希文／公視新創短片《年尾巴》（報名單位：幸運星電影製作有限公司、製作單位：幸運星電影製作有限公司／鍾禧資產管理有限公司）

魏如萱、史旻玠、鄭元凱／你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）



（二十七）燈光獎

丁海德／憤怒的菩薩（報名單位：貝唐賀電影有限公司、製作單位：貝唐賀電影有限公司）

李奇祥／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

李麟／公視新創電影-無法辯護（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）

許世明／靈佔（報名單位：尚尚國際多媒體製作有限公司、製作單位：尚尚國際多媒體製作有限公司）

葉明廣／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）



（二十八）美術設計獎

尤稚儀／野雀之詩（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

吳若昀、黃明仁、賴琬婷、王重治、姚良奇、林佳齡／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子（報名單位：移動小姐文字光影創作室、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／移動小姐文字光影創作室）

張軼峰／奇蹟的女兒（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

陳昱翔、蔡佩蓁／公視學生劇展-無塵之地（報名單位：瀞擎藝術有限公司、製作單位：瀞擎藝術有限公司）

羅文璟、潘胤余／我們與惡的距離（報名單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）



三、節目創新獎

台灣特有種（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

我們與惡的距離（參賽單位：大慕影藝國際事業有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業有限公司）

時光台灣（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

電視音樂專輯（參賽者：羅亦娌、郭延恭、黃介筠、謝淯羽、劉法蓉、製作單位：客家電視台）

聲林之王（參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司、製作單位：量子娛樂製作股份有限公司）



四、特別獎項（得主）

終身成就獎─張小燕女士