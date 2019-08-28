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Burning Sun後65天現身！ 勝利涉海外賭博　憔悴50秒閃入警局

記者吳睿慈／綜合報導

南韓前YG社長梁鉉錫（梁賢碩）與勝利性招待以及Burning Sun疑雲還未解開，近日又被韓媒爆出，兩人涉嫌海外賭博以及非法換匯，且梁鉉錫還被爆私自動用藝人演唱會資金，罪加一等，遭到警方傳喚。勝利上午28日現身首爾中央警察廳，接受智能犯罪隊的調查，頭髮剪短、黑眼圈加深，看起來比以往還要憔悴。

▲▼ 勝利涉嫌Burning Sun事件移交檢方調查後65天現身。（圖／翻攝自SBS News）

▼▲Burning Sun事件移交檢方調查後65天，勝利又因其他罪名現身警局。（圖／翻攝自SBS News）

▲▼Burning Sun後65天現身！ 勝利涉海外賭博　黑眼圈變深現警局（圖／翻攝自SBS News）

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Burning Sun事件交給檢方調查65天後，勝利28日再因海外賭博及換匯現身警察局，他的頭髮剪得比過去還短，黑眼圈也非常暗沉，面容枯黃再度現身於鏡頭前方，對於記者提問「涉嫌非法賭博你承認嗎？」他用僅用2句話快速回答：「我會誠實接受調查，很抱歉讓大家擔憂。」剩下的追問「承認涉嫌非法換匯嗎」、「賭博的錢花多少了」，他皆不予回答，隨後閃入警局，全程花不到1分鐘。

▲▼Burning Sun後65天現身！ 勝利涉海外賭博　黑眼圈變深現警局（圖／翻攝自SBS News）

▲勝利閃入警局。（圖／翻攝自SBS News）

除了勝利遭傳喚，YG社長梁鉉錫（梁賢碩）也是主要調查對象之一，他預計在29日到案說明，兩人相差一天現身，而他上次現身於大眾面前是涉嫌性招待疑雲，如今案件還未解開，又扯入海外賭博，YG所涉及的非法案件，令人瞠目結舌。

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梁鉉錫, 梁賢碩, 勝利

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