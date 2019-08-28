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謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

圖文／鏡週刊

隨著謝忻、阿翔雙雙復出，關於兩人的謠言也越來越多，讓謝忻終於忍不住發文稱：「妳繼續罵我繼續說我髒，都不會影響我」，被誤以為是對黑粉喊話，但本刊掌握消息，說謝忻「髒」的，是曾經的密友。

謝忻近日私人臉書貼文被外流，貼文中謝忻表示：「今天的妳在FB說的沒錯，我是髒。但我知道我必須努力往前走。可是只會不停說我是髒東西的妳也沒有多純淨」這一段話，被解讀為反擊黑粉言論。但本刊調查，其實謝忻在私人Fb講的，是對身邊的朋友灰心，而不是在對抗黑粉。

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會讓謝忻有如此激動反應，據悉是因這名好友在臉書意有所指，影射謝忻很「髒」，讓謝忻心情大受影響，兩人有一定交情，卻在臉書上說出和黑粉一般的毒舌言論，才讓謝忻灰心發文。

除了被好友毒舌羞辱之外，據悉謝忻對私人臉書被截圖外流也相當介意，幾乎已到了對接近的人疑神疑鬼的地步。

最近也不少莫名謠言，6月本刊拍攝到謝忻和阿翔在花店附近接吻，卻有報導指稱，該花店是謝忻、阿翔所投資，還有人影射，會被拍到車吻，都是謝忻刻意炒新聞，這些臆測和爆料不符實情外，也相當天馬行空。


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