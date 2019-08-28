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4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）跟韓籍男友李振遠（Andy）交往快2年，直到4月才公開認愛，小倆口越愛越大方，開始拍片跟粉絲分享交往細節，在最新影片中，聽到男友劈頭就問：「妳最近對我有變心嗎？」她想了想說：「對你應該是有變心。」

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

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瑤瑤的回答太直爽，讓李振遠傻眼反問：「那我們快要分手了嗎？」她連忙解釋當然不是要分手，「但一定會變心的啊，我們已經在一起快2年了耶！」她坦言自己的確有點變心，「因為跟你在一起久了之後會發現你有一點小缺點、有些受不了的地方。」

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲瑤瑤率先坦言自己有變心。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

李振遠不但沒有這種感覺，被問到這個問題時，他反而一臉認真地回答：「我沒有變心。」聽到瑤瑤問是否還有百分之百的愛意，他思考了一下說：「百分之…一千啊！這個算是變心是不是？啊對啦是變心。」逗得女友眉開眼笑地說：「我要吐了！我覺得你講話好不誠懇哦！」

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲▼瑤瑤男友嘴上說變心，實際上根本在撩妹。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

看完兩人一開始前往大阪和首爾的片段，瑤瑤感慨地說，男友以前真的很愛她、甚至為了她學習拍影片，重點是男友以前都會在Instagram上傳偷拍她的照片說：「小公主生氣氣」，但對方現在都不這麼叫她了，「我曾幾何時已經不再是小公主了。」

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲▼瑤瑤透露男友對她的暱稱變了。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自YouTube／振遠 喬歆《振歆情侶》 QiaoxinAndy studio）

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