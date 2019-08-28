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肺腺癌剛好…陳文茜驚爆「左臉右手如癱瘓中風」！　看淡：我早接受一切

記者田暐瑋／綜合報導

陳文茜3月確診罹患肺腺癌初期，開刀切除左肺大小約1公分的腫瘤，事後又發現右肺長出0.6公分的小腫瘤，後續必須繼續追蹤。現在又有新狀況，她透露免疫系統開始攻擊自身的神經系統，左邊的臉和右手像是癱瘓中風一樣，看淡說道：「人生隨緣，我早已接受一切。」

陳文茜27日在臉書發文，透露自己的免疫系統竟然開始攻擊神經系統，導致左臉和右手像是中風，一開始她只打算吃止痛藥，但聽到醫生警告如果太常發作，就會造成永久性傷害，不得已只好回到服用類固醇的治療生活，更以「淝水之戰」來比喻自己對抗病魔的心路歷程。

▲陳文茜。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy's World News）

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吃類固醇會導致身材臃腫，讓陳文茜因此又愛又恨，不過這次服藥卻有意外變化，「我的瓜子臉回來了，不再是近年的鵝蛋臉：身體明顯小了一號：大腿關節變小，小腿變細。而那厚實的大嬸背，突然平了，變成細嫰少女背：向來圓滾滾的娃娃手，變扁了，平常看不見的血管一一浮起。」一夜之間像是瘦了5公斤一般。

因為狀況和緩，加上該藥不能長期服用，吃了2天後就停藥，沒想到一切又回到原樣，陳文茜無奈說：「結果我的烏龜背，慢慢地回來，我的鵝蛋臉悄悄地重現，目前只剩我的細小腿，尚留姿態。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy's World News）

陳文茜臉書全文：

《我的淝水之戰》

淝水之戰是中國歷史上著名以少勝多的戰爭例子。

故事是：擁有絕對優勢的前秦敗給了東晉，國家也因此衰敗滅亡。北方各民族紛紛脫離前秦統治，分裂為後秦和後燕等政權。

屈指一算，淝水之戰發生於公元383年11月，距今1636年前。

但這場歷史性戰役，儘管以少勝多：仍有勝負、分出高下之時。

而我的淝水之戰，卻沒有結束的時間表，可能直到我壽終正寢，戰事才能結束。

自2013年之後，我的免疫系統疾病癒來愈頻繁，四面埋伏，拂曉攻擊、深夜突襲、最慘的是工作時迎面撞上！

其中一個我的身體變化是俗稱的Turtle Back：烏龜背。

我的背愈來愈厚，分不清是胖了，老了，還是服用類固醇的後遺症。

由於女人過了五十，通稱大嬸，特徵之一就是上身變厚。除非練習重訓，跑馬拉松，⋯⋯這對我而言，等於酷刑。戒嚴都解除了，我可不會接受「自我刑求」。

反正不論是服藥後遺症、或是大嬸症，我已經告別當年的「魔鬼身材」，活生生變成「見鬼」身材。

然而人生隨緣，星雲大師教導的，我早已接受一切，也臣服於上帝的旨意。

胖子，茜婆婆，登場了。我，笑笑地接受現在的我。

但是近來卻發生一件奇人奇事。

我的免疫系統居然改攻擊我的神經系統，這比世界的政治還要混亂，搞得我左臉、右手如癱瘓中風。

本來只打算服用止痛藥，但是北榮總大名醫陳威明副院長警告我，如果經常性發作，有可能造成永久性傷害。

於是在他的告誡下，我又回到一生又恨又愛的類固醇治療生涯。

然後，我發生了屬於我的淝水之戰。

那一夜，我再次服下了類固醇之後，第二天照鏡子，大吃一驚，我的瓜子臉回來了，不再是近年的鵝蛋臉：身體明顯小了一號：大腿關節變小，小腿變細。而那厚實的大嬸背，突然平了，變成細嫰少女背：向來圓滾滾的娃娃手，變扁了，平常看不見的血管一一浮起⋯⋯

一夜之間，我好像「詐」瘦了五公斤。

連續服用兩天，享受了幾天老來俏，我停止服藥。

一是颱風走了，天氣好了，攻擊少了，神經不再跳動或是痳痺：二是美國仙丹，只能偶爾用，本來不可以長期服用。

結果我的烏龜背，慢慢地回來，我的鵝蛋臉悄悄地重現⋯⋯目前只剩我的細小腿，尚留姿態。

可愛又可誤的茜婆婆又回來了。

從此以後我告訴別人，我不是胖子，我只是一個不斷地進行淝水之戰的肉身：勞其筋骨，肥其全身。我是一名不得已的戰士，戰場兩方都在我身上，只有美軍（美國仙丹類固醇），可以讓我止戰。

但可惡的美國仙丹，打了就溜，正如他們在阿富汗、利比亞⋯⋯

我沒有秦朝可以滅亡，也沒有燕國可以建立：我只能不斷地看著自己內戰，直到雙方老兵俱死也！

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