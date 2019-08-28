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老公必看！「10句人妻地雷」說了就是找死　第1點只有5個字秒戳怒點

記者李玟儀／綜合報導

人妻們應該都有被老公一秒激怒的經驗吧！不管是全職主婦還是職業婦女，某些話從老公嘴裡說出來，會瞬間讓老婆的憤怒值直接飆升，其中一點「我要去大便」引起廣大人妻共鳴，「原來不是只有我家老公的屎特多！」

蔡阿嘎和二伯的「新手爸媽日記」推出最新影片，整理10大「絕對不能對老婆說的話」。

▲▼老公必看！「10句人妻地雷」說了就是找死。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲老公必看！「10句人妻地雷」說了就是找死。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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1.我要去大便。

2.為什麼我媽可以一次生五個，還自己顧外加洗衣煮飯打掃，然後妳不行？

3.妳怎麼不看看我媽對妳好的地方？

4.不然妳去賺錢我來顧小孩！

5.是妳自己要嫁給我的。

6.不是兒子不乖，是妳不會帶！

7.小孩是妳要生的。

8.妳如果不會教孩子就去看一點書啦！

9.去找媽媽！小孩只找妳我也沒辦法。

10.我都「幫」妳洗衣服、曬衣服、倒垃圾。

（額外增加1點地雷）
11.整天在家顧小孩有什麼心理壓力？

蔡阿嘎整理的這幾點讓人妻網友超有同感，光是「我要去大便」就讓人妻很憤怒：「哪來那麼多便，可以一天進去廁所至少2次，一次還蹲1小時左右！」有網友更爆料自己老公一天要大5次便，一聽到要上廁所就想翻白眼。

另外網友也列出其他未上榜但一樣超雷的話，像是「都生完了，肚子怎麼還這麼大」、「我上班很累耶回來還要做」、「我媽人很好，是妳想太多」、「妳好像變胖了」、「我上班賺錢很累耶，玩一下手遊會怎樣」、「我不會換尿布，小孩大便很噁心」、「叫寶寶不要再哭了，吵死了。」

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蔡阿嘎, 二伯, 嘎嫂, 蔡緯嘉, 蔡桃貴, 人妻

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