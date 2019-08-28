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驚嚇片／黃氏兄弟闖入《牠 第二章》破膽樂園！瑋瑋才進去20秒嚇歪了

記者洪文／專訪

改編自史蒂芬金小說電影《牠 第二章》（IT Chapter 2）不僅原班人馬回歸、加入潔西卡崔絲坦、詹姆斯麥艾維兩位大咖演出成年版的比爾、貝弗莉，更迎來故事大結局，許多粉絲相當期待。片商華納兄弟在西門町樂聲影城外廣場打造一棟仿製電影場景的「破膽樂園」，Youtuber「黃氏兄弟」為《ETtoday》壯膽體驗，誰知道瑋瑋才進去20秒就被嚇翻啦。

▲黃氏兄弟體驗《牠 第二章》破膽樂園。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃氏兄弟體驗《牠 第二章》破膽樂園。（圖／記者林敬旻攝）

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哲哲先進去體驗「破膽樂園」，可是沒有出來，瑋瑋只好跟進去一探究竟。一進去是紅、白配色的隧道，接著鏡子牆面上驚現小丑的臉，裡面還有一面有著紅色血漿手寫「Come Home」，然後哲哲穿著黃色雨衣突然從背後現身，就像是電影中比爾的弟弟喬治一樣喊著：「You lied,and I died」，瑋瑋嚇了一跳，還回：「最好是，我哪有啊！」最後幸運從三道門當中選到唯一出口離開。

▲▼《牠 第二章》破膽樂園。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《牠 第二章》破膽樂園。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《牠 第二章》破膽樂園。（圖／華納兄弟提供）

談到兄弟之間彼此曾有不敢讓對方知道的心魔，哲哲開玩笑說：「叫不醒他，很難叫起床！」瑋瑋馬上就回：「怎麼變得很好笑！」後來哲哲才認真回：「有時候一起工作會變得比較嚴厲，可能會讓他有點難過，就會有點愧疚。」但他從來都沒講出來，「畢竟還是要一起相處。」瑋瑋則說，有次因為坐在矮牆上，結果褲子口袋裡哲哲新買的手機掉了出來，讓他很愧疚。

▲黃氏兄弟體驗《牠 第二章》破膽樂園。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃氏兄弟體驗《牠 第二章》破膽樂園。（圖／記者林敬旻攝）

不過，哲哲、瑋瑋都愛看恐怖片，不過其實瑋瑋自認愛看又很害怕，時常看到一半驚嚇大叫。瑋瑋趁機虧哲哲：「他都是嚇我的那個，不是保護我的那個。」他們也很期待《牠 第二章》，瑋瑋說：「看了預告，有很多場景像是鏡子蠻帥的，也對於主角們怎麼克服心魔很有興趣。」哲哲說：「很常在電影裡看見小丑迷宮的遊樂設施，很好奇這部片會怎麼呈現。」

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