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阿翔「賣了偷情BMW」真的切割！　謝忻爆「身心受殘」崩潰看精神科

圖文／鏡週刊

謝忻和阿翔爆出不倫戀之後，不只螢光幕前被禁絕同台，就連私下，經紀公司也極力將兩人錯開，本週就直擊謝忻和阿翔同日進出公司，卻交錯而過，「鯉魚精」和「桌頭」的不倫戀情，被狠狠斬斷。

早在8月13日下午5點，本刊就接獲爆料，原來謝忻已經悄悄返台，還被民眾目擊到在台北松山區的身心科診所看診，而且循線前往，就看到謝忻出現在診所不遠的南京東路五段上，神情中流露不安神情，不停左右探望，即使戴著口罩，都能發現她的緊繃情緒，謝忻從診所一路走到經紀公司，似乎就是要和公司商討復出大計。

謝忻多次進出診所，在返台之後，又被民眾目擊跑去看身心科，疑似身心都出了狀況。
 
8/13 13:19 阿翔開著車到台北市東興路的經紀公司辦事，同事在車外跟他面交，而謝忻也在同一天進入公司。

在和公司詳談了2個小時之後，謝忻才又步行回家，一路上還順便買了花，在本刊拍到她跟阿翔車吻的那1天，謝忻也是在花店出沒，彷彿不倫的緣起緣滅，都在花開與花落之間。而在回家路上，謝忻發現了本刊記者，還用怒氣十足的眼神狂瞪，一路瞪到走進家門，還天真以為這樣就能將記者給嚇退。

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謝忻在大熱天的下午，包得密不透風的進公司，神情中相當緊張。

巧合的是，在謝忻進公司的前幾個小時，下午1點，阿翔才剛開著要價約180萬元，新買的賓士車到公司辦事，經紀公司如此刻意將兩人錯開，就是要避免同框的尷尬畫面，橫生不必要的想像。兩人一前一後，又交錯而過，雖然進出相同的場所，似乎呼吸著同樣的空氣，彼此體溫卻已不在，此生恐難再見上一面。

謝忻斷開阿翔之後，兩人的遭遇卻呈現巨大落差，有養家壓力的阿翔，立刻被公司安排回到主持位置復工，謝忻的復出計畫卻仍是未果，此外本刊也直擊阿翔換新車、買6,000萬豪宅，經濟實力令人驚訝。

孤家寡人的謝忻回國後情況並沒好轉，身上背著車貸、房貸的她，停工後經濟陷入困頓，還得向家人求援，復出之路遙遙無期，熟知謝忻的友人透露，情財兩失的謝忻，原本就睡不太好，成為人人唾棄的醜聞小三，私下身心狀況更是雪上加霜。

事後沒得到Grace原諒的她，不僅受到嚴重言語霸凌，除了每三五天就要跑一次身心科診所，日前謝忻道歉記者會時，暴瘦9公斤，加上公益活動時，突然又在台上禁不住失控痛哭，還緊張說出「我是謝忻，我拿著麥克風！」而且身形被媒體形容成「皮包骨」就可嗅出端倪。

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

至於阿翔的情況則好得多，雖然得養一家五口，但生活依舊過得頗為滋潤，8月14日阿翔開著新車到東區錢櫃，去接日間歡唱的老婆Grace、再接小孩，一副和樂融融的天倫畫風。但其實在他去接老婆、小孩前，本刊也直擊他一個人走去牽車的背影，原本就身形枯瘦的他，竟還能繼續暴瘦，姿態也顯得有氣無力，身心的負擔恐怕都抵達極限。

當阿翔回到家門，本刊發現他早已搬到離舊家不遠處的都更豪宅，據本刊調查，一戶要價新台幣6,000萬元。由此得知，阿翔不只是賣了和謝忻車吻的BMW，連房子都換了，要斷開和謝忻回憶的動作相當徹底，恐怕也是顧及身邊親友意見。

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

雖然停工了2個月，不過阿翔的財力比想像中還深，老婆Grace也過得相當愜意，平日下午和姐妹去唱歌，老公外遇的陰影似乎已經逐漸消散。


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