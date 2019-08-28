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娛樂圈大老「搶救謝忻計畫」曝光！恩師評價「不美但有人緣」成翻盤關鍵

圖文／鏡週刊

謝忻爆醜聞之後，被以「女生體力不好」為由，丟掉《綜藝大集合》主持棒，未來復出之路，令人好奇，但據悉，胡瓜不僅積極為愛徒找出路，民視也不離不棄，打算安排她往戲劇發展。

▲不美但有人緣！娛樂圈大老搶救謝忻計畫曝光。（圖／鏡週刊）

▲阿翔（右）在爆發不倫之後，出面道歉3次，最近復出錄影又道歉，但網友評價不一。左為浩子。（民視提供）

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謝忻跟在胡瓜身邊主持數年，也發展出亦師亦友的關係，這次她和阿翔雙雙陷入風暴，胡瓜也以「左右手」形容他們兩人，幕前為他們打氣，幕後也情義相挺，為他們復出鋪路，阿翔首先確定將回到《綜藝大集合》主持行列。而謝忻雖因無法再和阿翔同台，失去主持棒，但胡瓜先是在8月底的公益活動中，讓謝忻出面試水溫，接下來也會安排謝忻上胡瓜主持的《歡樂智多星》。過去也曾陷入外遇風暴的胡瓜，除了對2位愛徒都抱持同理心之外，言論也是心疼大過於苛責，令不少圈內後輩都看在心裡。

▲不美但有人緣！娛樂圈大老搶救謝忻計畫曝光。（圖／鏡週刊）

▲謝忻（左二）、阿翔（右一）在胡瓜（右二）幫助下有望重回演藝圈，但短期內不可能再同台了。左為浩子。（圖／鏡週刊）

除了主持之外，據悉，有長期合作關係的民視，也放出不排除安排謝忻演出戲劇的消息，對於謝忻來說，不失為另一條生路。在業界相當保守的民視，其實也有著老派的情意，對於犯錯的藝人不會輕易封殺，像是之前吸毒被逮的江俊翰，在誠心悔過之後，也回到民視繼續演戲。謝忻曾遭恩師黃義雄形容「不美但有人緣」，這次犯錯之後，圈內大老也積極搶救，可見黃義雄當初眼光確實精準。

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