梁家輝帶女兒旅行…行李箱備「防煙面罩、救生繩索」　背後原因笑翻

記者傅家妤／綜合報導

金馬影帝梁家輝與老婆結婚超過30年，擁有一對漂亮的雙胞胎女兒Chloe（梁穎晨）和Nikkie（梁靜曦），近來他與女兒們一起參加「成年版爸爸去哪兒」《一路成年》，父女3人首度合體錄製真人秀，話題性十足，他在節目中展示了自己在這次旅行所帶的裝備，裡面滿滿都是野外求生工具，包括萬用求生刀、防煙面罩、救生繩索等，讓人看傻了眼。

▲梁家輝帶著雙胞胎女兒一起參加真人秀。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

《一路成年》在27日開播，梁家輝一一展示出在這次的旅程中所帶的物品，他首先拿出一條白色的大浴巾，介紹該浴巾不僅可以拿來擦身體，還能上衣或外套穿，必要時還能拿來當被子蓋，多功能讓他非常滿意，隨後他搬出其他的用具，包括望遠鏡、手電筒、萬用求生刀、防煙面罩、救生繩索、摺疊頭盔等，幾乎都是野外的求生用具。

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▲梁家輝行李箱帶著救生繩索、防煙頭罩。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

看著梁家輝展示的這些物品，兩個女兒卻一點都不驚訝，大女兒梁穎晨還特別強調，小時候一家人一起去旅行時，爸爸也會攜帶這一系列的工具，讓人笑翻。梁家輝也解釋，如果在旅行半途中遇到天災如地震、火災、水災、山崩，這些工具就可以派上用場，因此要帶著以備不時之需。





▲梁家輝行李箱內滿滿野外求生工具。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

當工作人員問及摺疊頭盔只有一個，遇到危險應該讓誰用，梁家輝毫不猶豫地直言：「我用！」隨後他才解釋，因為如果有危險，他一定會第一時間用自己的身體護著兩個女兒，「砸的肯定是我！」這是他第一次與女兒一起錄製真人秀，也是他出道以來最擔心、緊張的一次，「我會很擔心大家在鏡頭前，太不願意她們在鏡頭面前難堪。」言語間滿滿都是爸爸對女兒的愛。

▲梁家輝女兒爆料，爸爸去旅行都會帶著這些東西。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

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