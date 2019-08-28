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依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

記者阮巧雯／綜合報導

新婚一開始總是美好，不少夫妻蜜月期結束或結婚多年，耐心脾氣都漸漸變得暴躁。節目《小明星大跟班》請來四對藝人夫妻，讓老婆們在家中架設隱藏攝影機，故意挑戰老公地雷，其中藝人依依告知老公Stanley要隆乳，讓Stanley好氣又好笑。

▲▼藝人依依騙老公要隆乳，老公神回笑翻來賓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲依依先是挑戰老公Stanley地雷，在家裡鎖門。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

依依先是挑戰老公地雷「在家中鎖門」，不但自己把老公叫來，卻鎖門反問「是誰」，還讓他在外面站了一會兒才開門，Stanley怒氣說道：「為什麼要鎖門！」更不滿自己在外面等了1分鐘。

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▲▼藝人依依騙老公要隆乳，老公神回笑翻來賓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲依依再跟老公說要花20萬隆乳，而且已經付了訂金12萬，老公當場無言。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

當老公平靜後，依依接著挑戰底線，問道：「你手機是不是都有一些大胸部女生的照片。」認為老公喜歡，因此要和同學一起「團購隆乳」，表示才20萬非常便宜。老公聽了無奈表示：「完全不需要，完全沒有意義，很醜！」但依依卻接著說已經付了訂金12萬，不能退。

▲▼藝人依依騙老公要隆乳，老公神回笑翻來賓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲老公反問12萬可以幫男生做什麼手術。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

老公傻眼指責：「妳弄太大那麼誇張，人家就知道是假奶，大家都不喜歡。」兩人經過一番爭論，Stanley最後問道：「12萬可以幫男生用嗎？」神回表示要把「下體」再弄大，依依聽到緊張拒絕，覺得很可怕，不喜歡大GG。兩人無厘頭搞笑對話，笑翻現場來賓，網友看了也大讚：「Stanley脾氣好好喔。」

▲▼藝人依依騙老公要隆乳，老公神回笑翻來賓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲幽默表示要把GG再弄大點，兩人無厘頭對話笑翻現場來賓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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