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女星承認「剛做完隆乳、抽脂」　首映會暴怒：我以前跳脫衣舞

記者洪文／綜合報導

天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日出席《舞孃騙很大》（Hustlers）首映會攜手《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏（Constance Wu）與饒舌女王卡蒂B（Cardi B）等女星盛裝出席，舞孃們在鏡頭前展現閨蜜好交情。她受訪大爆料，一場她與吳恬敏互毆的戲，兩人全程來真的，對方因鼻樑遭重擊而濺血，但她隨後被猛力地回擊，讓她不禁懷疑「吳恬敏應該混過」。

▲▼《舞孃騙很大》首映會。（圖／達志影像）

▲《舞孃騙很大》首映會。（圖／達志影像）
  
珍妮佛羅培茲坦言，有一場她與吳恬敏為了搶手機而打架的戲，拍攝前彼此說好不要手軟來真的，「沒想到正式來的時候，她打得比我還兇，根本就是有混過的樣子，在搶手機的過程中，手機打到吳恬敏的鼻子，血立刻流出來，我以為自己打斷她的鼻樑，還好那場戲沒被刪掉。」而吳恬敏即便流著血，仍很酷地表示：「這樣很好，沒事，我們繼續吧。」兩位女星不只專業更是敬業，但雙姝之爭也讓現場工作人員捏把冷汗。

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另一名演出舞孃的卡蒂B更對媒體勁爆放話，原本就當過真正的脫衣舞女郎，跳鋼管舞對她來說應該是駕輕就熟，但她卻對拍攝過程中，無法將自己輝煌的鋼管舞經歷完全套用在拍攝上，感到相當生氣，她說：「在拍攝時我沒有辦法透徹的展現鋼管舞姿，是因為我剛剛做完隆胸與抽脂。」

▲▼《舞孃騙很大》首映會。（圖／達志影像）

▲《舞孃騙很大》首映會。（圖／達志影像）
  
電影《舞孃騙很大》改編自華爾街真實事件，描述一群脫衣舞孃在舞台上魅力四射，下了舞台更將自己化身為「人肉詐彈」。在全球金融風暴影響下，為了報復那些手段骯髒的有錢人，王牌舞孃雷蒙娜（珍妮佛羅培茲 飾）決定聯手以前的姊妹，詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，她們策劃出最性感騙局，一步步引誘壞蛋上鉤，再替天行道削爆這些「華爾街之狼」。
 
《舞孃騙很大》即將於9月12日搶先全球在台上映。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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舞孃騙很大, 卡蒂B, Cardi B

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