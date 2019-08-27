保羅沃克弟現身《玩命9》片場！　馮迪索PO：有特別事發生

記者傅家妤／綜合報導

《玩命關頭9》（Fast＆Furious 9）日前已經在英國開拍，製片兼男主角「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）不時會在社群網站上曬出幕後照，更新拍攝進度，他日前在IG上曬出一張已故男星保羅沃克（Paul Walker）弟弟寇迪（Cody Walker）到片場探班的畫面，並透露「有特別的事情發生。」

▲保羅沃克、馮迪索因合作電影成為好友。（圖／《玩命關頭》劇照）

保羅沃克與馮迪索因合作《玩命關頭》系列培養出深厚兄弟情誼，沒想到卻因為6年前的一場意外離世，讓粉絲悲痛不已，當時拍攝到一半的《玩命7》也特別找來了他的兩個弟弟寇迪沃克以及凱勒沃克（Caleb Walker）幫忙完成，圓了粉絲的夢，《玩命7》上映後也獲得了巨大成功。

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▲保羅沃克弟弟過去曾代替他出現在電影中。（圖／《玩命關頭7》劇照）

如今，《玩命9》也已經拍攝到了一半，馮迪索25日就在IG上曬出寇迪沃克前去探班的畫面，畫面中只見馮迪索與寇迪背對著鏡頭，並肩站在一起，身穿緊身T恤的寇迪的背影看上去，與哥哥保羅還有幾分相似。此外，馮迪索在發文中透露，「每次寇迪來探班，總會發生一些特別的事情，總是讓保羅為他感到驕傲，滿滿的愛直到永遠！」

▲保羅沃克弟弟到《玩命關頭9》片場探班。（圖／翻攝自IG／馮迪索）

不少粉絲看到發文後，也忍不住感慨，「寇迪看起來真的很像保羅，真的好想他啊」，也有不少粉絲許願可以在新片中也能看到寇迪代替保羅出現的身影，意外掀起了不少熱議。