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《不散》重返威尼斯特別映演　蔡明亮電影記憶即興創作

記者洪文／綜合報導

台灣導演蔡明亮10度造訪水都，這次是以4K修復版的《不散》參加本屆威尼斯電影節，影展方特地規劃了藝術雙年展的場地舉辦世界首映，映後蔡明亮將以「電影記憶的即興創作」為題，於現場以繪畫和音樂分享的方式與觀眾互動，呈現截然不同的觀影經驗。

▲▼蔡明亮凝視計畫【你的臉＋光】平面聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡明亮。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

蔡明亮在Facebook發表新版的主視覺海報，為其親手繪製的畫作，「《不散》重返水都，比利時皇家電影資料館寄來修復的影像，我在台北影業調光，完成了新的版本，過程中我一直笑，簡直是齣喜劇！」他想起當時已在《霹靂火》爆紅的陳昭榮友情客串，還有楊貴媚客串演嗑瓜子的豔冶女子，以及陳湘琪演小兒麻痹的售票員，甚至是最後十分鐘出埸的小康，令他難忘。
 
對於暴雷，蔡明亮坦言並不在乎，「看電影不單只是看雷，大部份的雷不就那麼回事，嚇嚇你，騙騙你。」他回憶拍《不散》的時候，十幾天都在福和戲院，每天只拍4個鏡頭，「因為不好打光，我跟攝影師廖桑討論好鏡位，燈光師李龍禹就開始率眾打光，攝影大助就仔細地測光，我坐在觀眾席看，心裡想著，每個畫面都要像一幅畫一樣。」

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▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

▲蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）
  
隨著《不散》重新面世，蔡明亮決定海報用畫的，而且畫了6個晚上才交給設計師陳文德處理，「畫的時候，記憶就回來了。畫完海報，我繼續畫，畫記憶，正好到威尼斯作展演，我的電影記憶，9月3日，在那遙遠而美麗的水都，沒關係，我會把消息捎回來。」

▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

▲蔡明亮《不散》修復版海報。（圖／汯呄霖電影提供）
  
《不散》為蔡明亮創作生涯的重要代表作，在2003年的威尼斯影展首映，驚艷各方，自此美術界向他招手，開啟其跨界創作與不同觀影方式的探索：2007年以短片裝置《是夢》代表台灣參加威尼斯雙年展、2009年長片《臉》成為羅浮宮首部典藏電影、2014年於北師美術館策劃《來美術館郊遊》大展，將電影帶進美術館；更於今年以《你的臉》＋《光》發起「蔡明亮的凝視計畫」，將電影院打造成美術館。
 
《不散》代表團將於本月30日抵達水都，進行為期三天的籌備作業，並將於9月3日舉辦世界首映及「電影記憶的即興創作」展演，隔天於戲院舉行放映與映前紅地毯活動。本屆威尼斯電影節將於8月28日至9月7日於義大利威尼斯麗都島舉行。

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蔡明亮, 不散, 威尼斯影展

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