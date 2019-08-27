女大生剪短髮帥炸「可以馬上偶像出道」！小妹妹暈船：跟我交往

記者吳孟庭／綜合報導

南韓一位髮型設計師YouTuber，經常上傳教學影片，最新他找來一名女大生，原本留有過肩長髮，卻要求剪成男生Two Block（二分區式）髮型，剪完成果出爐讓網友驚艷，眼睛彷彿都冒出愛心留言，「這根本男偶像」、「顏質可以直接出道」！

▲女大生原本留著過肩長髮。（圖／翻攝自YouTube／금강연화）

YouTube頻道「금강연화」的經營者是一名男髮型設計師，有36萬人訂閱，算是小有知名度，他雖主要為男士設計髮型，但日前上傳的一則影片，找來的卻是一名20代的女大生，黑色長髮留到約莫胸上的程度，卻想要挑戰男生Two Block（二分區式）髮型。

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▲設計師巧手之下，俐落髮型漸漸成形。（圖／翻攝自YouTube／금강연화）

設計師一刀一刀剪落她的秀髮，結果不剪還好，一剪驚為天人！原本留長髮的她五官清秀，顯得平凡許多，但髮型完成後，修長臉型從清湯掛麵的髮型顯露出來，原本不明顯的雙眼皮，也因為短髮凸顯了五官，眼睛似乎更明亮有神！

▲女大生剪短髮帥炸，小妹妹暈船：跟我交往。（圖／翻攝自YouTube／금강연화）

網友看了心花怒放回應，「根本可以直接男偶像出道」、「其實她本來長得就滿美，果然美女剪短髮也會很帥！」、「果然髮型不是重點，顏質才重要！」也有年紀比她小的小妹妹大膽留言提出：「求姐姐跟我交往」瞬間迷倒不少網友。

▼女大生剪短髮變身記。（影片來源：YouTube 금강연화）