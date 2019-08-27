隋棠、姚元浩分手7年！《第九分局》破天荒同片演出　觀眾HIGH爆

記者洪文／綜合報導

台灣電影《第九分局》電影融合東方靈異、與好萊塢元素的創新題材，還有許多知名演員驚喜客串，除了吳慷仁、邵雨薇這對緋聞情侶在片尾彩蛋驚喜客串以外，隋棠、姚元浩分手情侶破天荒在同一部片演出，雖然兩人沒有同框，但是已話題十足。

▲▼隋棠驚喜客串《第九分局》。（圖／甲上提供）

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久違多時，知名演員隋棠再度登上大銀幕，為電影《第九分局》客串演出，她在片中飾演一個女明星，被小鬼糾纏到夜不能寐而請來通靈警探邱澤與澎恰恰協助。雖然隋棠在戲中被小鬼嚇得魂飛魄散，但只要一喊卡她就會露出充滿母愛的笑容，直誇飾演小鬼的演員可愛，甚至時不時主動逗他玩，連邱澤和澎恰恰也被超萌的小演員收服，紛紛扮鬼臉逗他，工作人員都笑說：「戲中他們收服了小鬼，戲外是小演員把大家全收服了。」而姚元浩則在片中飾演替鬼辦案的警察。

▲姚元浩在《第九分局》飾演替鬼辦案的警察。（圖／甲上提供）

此外，導演王鼎霖前作的兩位主演吳慷仁與邵雨薇義氣相挺客串《第九分局》，兩人在片中穿上西裝化身帥氣的MIB探員，這段片尾彩蛋更交由金獎影帝邱澤掌鏡拍攝。

▲吳慷仁、邵雨薇《第九分局》驚喜客串。（圖／甲上提供）



邱澤幽默表示：「第一次當導演，沒想到男主角就是吳慷仁！」他也偷偷透露戲中被吳慷仁和邵雨薇折磨的外星人正是王鼎霖本人，他說：「拍攝當天很熱，導演還要穿上戲服和外星人頭套，被壓在地上打，最辛苦的還是他。」

《第九分局》將於8月29日在台上映。

▲▼邱澤親自執導片尾小彩蛋。（圖／甲上提供）

